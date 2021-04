‘Plan Haaland’ onthuld: hoe Barcelona Real Madrid denkt af te troeven

Woensdag, 14 april 2021 om 11:01 • Chris Meijer

Mundo Deportivo pakt woensdagochtend op de voorpagina uit met het ‘Plan Haaland’ van Barcelona. De Spaanse sportkrant doet de strategie van de Catalanen uit de doeken om Erling Braut Haaland op korte termijn over te nemen van Borussia Dortmund. Barcelona zou hem het liefst komende zomer al naar Spanje halen, al zal de twintigjarige spits dan wel overtuigd moeten worden.

Raiola en vader Alf-Inge Haaland spraken begin deze maand met Joan Laporta, de nieuwe president van Barcelona. De entourage van de Noorse spits vloog op dezelfde dag door naar Real Madrid. Ondanks dat er eveneens gesproken is met Chelsea, Liverpool, Manchester City en Manchester United beschouwt Mundo Deportivo Real Madrid als de voornaamste concurrent voor Barcelona. De Catalanen zouden echter een manier zien om Real Madrid af te troeven in de strijd om Haaland.

Het is geen geheim dat Real Madrid en voorzitter Florentino Pérez zich dolgraag willen versterken met Kylian Mbappé. Haaland lijkt in de Spaanse hoofdstad dus de spotlights te moeten gaan delen met de 22-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain, terwijl ook Karim Benzema voorlopig nog onder tot medio 2022 contract staat bij Real Madrid. Het wordt niet aannemelijk geacht dat trainer Zinédine Zidane zijn landgenoot op korte termijn naar de reservebank zal verwijzen. Bij Barcelona kan Haaland de komende tijd nog samenspelen met Messi, om daarna zijn rol van absolute sterspeler over te nemen.

Haaland moet dit plaatje echter wel herkennen, want door de financiële situatie van Barcelona zal hij in eerste instantie ‘offers moeten brengen’ om op de korte, middellange en lange termijn de profiteren van de stap naar Catalonië. Mundo Deportivo doet niet uit de doeken hoe Barcelona ondanks zijn huidige financiële situatie de gigantische kosten voor Haaland gaat ophoesten. Borussia Dortmund hanteert een ‘officieuze transfersom’ van 150 miljoen euro. Dit bedrag wordt officieus genoemd, omdat de Duitse club Haaland eigenlijk niet wil verkopen.

Indien Borussia Dortmund een Champions League-ticket misloopt, zou deze vraagprijs nog weleens kunnen kelderen. Mogelijk verhogen ook Haaland senior en Raiola nog de druk, die langzaam maar zeker al oploopt sinds zij bezig zijn aan hun tour langs alle geïnteresseerde Europese grootmachten. Naast de transfersom zal er echter ook een forse commissie betaald moeten worden aan Raiola en de speler. RAC1 meldde onlangs dat Raiola een commissie van twintig miljoen euro voor hemzelf en twintig miljoen euro voor Haaland senior zou eisen, een bericht dat door de zaakwaarnemer werd afgedaan als fake news. Mundo Deportivo brengt desondanks in herinnering dat Raiola in de onderhandelingen met Barcelona over Mattijs de Ligt in de zomer van 2019 een commissie van vijftien miljoen euro verlangde en op hetzelfde bedrag mikte als tekenbonus voor de verdediger.

Ondanks de financiële obstakels zet Barcelona erop in om Haaland komende zomer al binnen te halen. De opvolging van de afgelopen zomer naar Atlético Madrid vertrokken Luis Suárez door een topspits staat bovenaan het verlanglijstje van Laporta. Mocht Barcelona er komende zomer niet in slagen om Haaland binnen te halen, is er nog niet direct een man overboord. Zijn tot medio 2024 lopende contract bij Borussia Dortmund bevat namelijk een clausule waardoor hij in de zomer van 2022 voor een bedrag van 75 miljoen euro op te pikken is.