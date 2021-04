KNVB vervroegt Eredivisie-duels en verlaat negen KKD-wedstrijden

Woensdag, 14 april 2021 om 12:20 • Chris Meijer • Laatste update: 12:27

De wedstrijd tussen Ajax en AZ op zondag 25 april begint om 14.30 uur in plaats van 20.00 uur, zo maken de Alkmaarders via de officiële kanalen bekend. De Alkmaarders communiceren niet waarom het duel vervroegd is, maar dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat er 7500 toeschouwers welkom zijn én dat Ajax die dag kampioen kan worden.

Als Ajax volgende week donderdag de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht in eigen stadion winnend afsluit, kunnen de Amsterdammers vier dagen later tegen AZ de landstitel veiligstellen. Dat Ajax tegen de Alkmaarders kampioen kunnen worden, lijkt een aanleiding te zijn geweest voor de KNVB om de wedstrijd enkele uren eerder te laten spelen. Er mogen bovendien supporters aanwezig zijn bij de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax.

Tijdens de speelronde die in het laatste weekend van april op het programma staat, zijn er weer supporters welkom in de Eredivisie-stadions. Zo mag Ajax voor het duel met AZ 7500 toeschouwers toelaten in de Johan Cruijff ArenA. Indien de wedstrijd om 20.00 uur afgewerkt was, hadden deze supporters niet voor het ingaan van de avondklok om 22.00 uur thuis kunnen zijn. In dezelfde speelronde speelt ook PSV om 20.00 uur, op zaterdagavond tegen FC Groningen. De Eindhovenaren onderzoeken eveneens de mogelijkheden om het duel te vervroegen.

De KNVB heeft woensdagmiddag bevestigd dat drie wedstrijden in speelronde dertig van de Eredivisie een ander aanvangstijdstip krijgen. Behalve de wedstrijd tussen Ajax en AZ van zondag 25 april worden ook Willem II - RKC Waalwijk (vrijdag 23 april) en PSV - FC Groningen (zaterdag 24 april) vervroegd, zodat supporters voor het begin van de avondklok thuis kunnen komen. Beide duels beginnen om 18.45 uur in plaats van 20.00 uur.

Vanwege het vervroegen van Willem II – RKC Waalwijk zou die wedstrijd gedeeltelijk overlappen met het programma van de Keuken Kampioen Divisie. In overleg met de clubs, de CED, ESPN en de lokale autoriteiten is daarom besloten om alle wedstrijden die vrijdag 23 april in speelronde 35 in de Keuken Kampioen Divisie op het programma met een uur staan te verlaten. Bij die duels is geen publiek aanwezig.

Wijzigingen in de Eredivisie

Wedstrijd Datum Oude tijd Nieuwe tijd Vrijdag 23 april Willem II - RKC Waalwijk 20.00 uur 18.45 uur Zaterdag 24 april PSV - FC Groningen 20.00 uur 18.45 uur Zondag 25 april Ajax - AZ 20.00 uur 14.30 uur

Wijzigingen in de Keuken Kampioen Divisie