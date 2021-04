‘Ajax schrikt geïnteresseerd Juventus af met vraagprijs van veertig miljoen’

Woensdag, 14 april 2021 om 10:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:18

Juventus heeft bij de zoektocht naar verdedigende en aanvallende versterkingen ingezet op de komst van onder andere Ryan Gravenberch. De middenvelder van Ajax, die al langere tijd in verband wordt gebracht met de regerend landskampioen van Italië, moet echter flink wat geld in het laatje brengen voor de Amsterdammers. La Gazzetta dello Sport weet te melden dat Ajax veertig miljoen euro vraagt, een bedrag waar Juventus niet aan wil voldoen.

Juventus is geen schim van de ploeg die de afgelopen negen jaar beslag legde op de landstitel. De achterstand op koploper Internazionale is opgelopen tot twaalf punten, vroege uitschakeling in de Champions League is een feit en bovendien ligt trainer Andrea Pirlo hevig onder vuur. Volgens de clubleiding voldoende aanleiding om het elftal komende zomer op de schop te gooien. Als mogelijke versterking heeft La Vecchia Signora zijn zinnen naar verluidt gezet op de komst van Gravenberch en Robin Gosens.

Gravenberch wordt al jaren in verband gebracht met Juventus, waar men nog altijd zoekt naar een geschikte opvolger van Paul Pogba. De Italiaanse grootmacht weet dat de jonge Nederlander al jaren wordt vergeleken met de Fransman, die Juventus in 2016 verliet voor Manchester United. Ajax heeft de prijs voor zijn pupil bepaald op veertig miljoen euro, wat voor Juventus veel te gortig is. De club is financieel getroffen door de coronapandemie en zal, net als vele andere clubs, de komende jaren op de centen moeten letten.

Naast Gravenberch zou ook de naam van Nuno Mendes op het verlanglijstje van Juventus staan. De achttienjarige linkervleugelverdediger is bezig aan een ijzersterk seizoen en gaat met Sporting Portugal aan kop in de Primeira Liga. Ook Gosens staat hoog op het wensenlijstje van Juventus, schrijft Tuttosport. De linksback van Atalanta moet echter net als Gravenberch veertig miljoen euro kosten. Om de prijs te drukken hoopt Juventus Cristian Romero in de deal te kunnen betrekken. Romero wordt al gehuurd door Atalanta, dat tevens een optie tot koop heeft.