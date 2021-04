Na Ajax ziet ook Vitesse tóch af van evenement rond bekerfinale

Woensdag, 14 april 2021 om 09:50 • Chris Meijer

Ook Vitesse heeft besloten om de bekerfinale komende zondag niet op grote schermen uit te zenden in GelreDome. De Arnhemmers communiceren via de officiële kanalen dat aan dit besluit ‘verschillende redenen’ ten grondslag liggen. Eerder liet ook Ajax weten dat men afziet van de mogelijkheid om tijdens de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker 5000 toeschouwers toe te laten in de Johan Cruijff ArenA.

“We merken dat de bekerfinale in Arnhem en omgeving ontzettend leeft. De hele stad kleurt geel-zwart dankzij initiatieven van supporters, sponsors, winkeliers en de gemeente Arnhem. Tegelijkertijd is de afgelopen dagen gebleken dat het animo onder onze supporters om de wedstrijd op grote schermen in GelreDome te gaan kijken beperkt is”, verklaart Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse, op de website van Vitesse. Er mochten 3000 supporters in GelreDome op grote schermen naar de bekerfinale tegen Ajax kijken. De enkele honderden supporters die zich wel hadden ingeschreven, zijn woensdagochtend persoonlijk op de hoogte gebracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Daarnaast werden we de afgelopen dagen geconfronteerd met extra restricties (waaronder de beperkte testcapaciteit op zaterdag in Arnhem waardoor onze supporters al snel vele kilometers moesten afleggen voor een test en het niet mogen schenken van alcoholische dranken na 20.00 uur) en een aantal forse onvoorziene kostenposten”, vervolgt Van Wijk. “Daarom hebben we geconcludeerd dat het met de verschillende belemmerende factoren onmogelijk is om een evenement in GelreDome te kunnen organiseren, dat past bij wat wij voor ogen hebben. Ook de hoge kosten in relatie tot de beperkte belangstelling laten ons geen andere keuze, in een tijd waarin we zuinig moeten omgaan met onze middelen.”

Aanvankelijk werd gemeld dat Vitesse in tegenstelling tot Ajax wél gebruik maakte van de mogelijkheid om een zogenaamde 'public viewing' te organiseren, een evenement dat onderdeel is van van een grootschalige pilot van de overheid om met het gebruik van toegangstesten de samenleving te openen. Ajax noemde de ‘public viewing’ direct al 'te complex en te kort dag om nu nog te organiseren'. Bij de finale in De Kuip, die zondag om 18.00 uur wordt afgetrapt, mag geen publiek aanwezig zijn.