‘Louis van Gaal kan terugkeren uit pensioen voor functie bij oude club’

Woensdag, 14 april 2021 om 08:53 • Chris Meijer

Louis van Gaal kan mogelijk op korte termijn terugkeren in de voetballerij. Het Nieuwsblad weet te melden dat Paul Gheysens, de voorzitter van het Belgische Royal Antwerp, de naam van de 69-jarige oefenmeester in ruste in gedachten heeft. Het lijkt echter niet aannemelijk dat Van Gaal in Antwerpen aan de slag zal gaan, daar hij in 2019 aankondigde met pensioen te gaan.

Het is momenteel onrustig bij Antwerp, de huidige nummer twee van de Jupiler Pro League. De Gazet van Antwerpen schetste afgelopen weekeinde een uitermate negatief beeld over het functioneren van teammanager Frédéric Leidgens, die door de huidige sportief directeur Luciano D’Onofrio vier jaar geleden werd binnengehaald. Antwerp nam enkele dagen later afscheid van Leidgens, zonder D’Onofrio daarin te kennen. Dit wordt door Belgische media beschouwd als een ‘veeg teken’.

D’Onofrio is bij Antwerp in het bezit van een aflopend contract en het lijkt er momenteel op dat hij die verbintenis niet gaat verlengen, daar hij bijvoorbeeld afgelopen maandag ook niet aanwezig was bij de uitwedstrijd tegen Moeskroen. Als D’Onofrio, sinds 2017 bij Antwerp werkzaam als sportief directeur en vice-voorzitter, inderdaad vertrekt, hoopt voorzitter Gheysens Van Gaal te kunnen verleiden tot een terugkeer op De Bosuil. Het lijkt dan op de functie van sportief directeur te gaan, daar de naam van trainer Frank Vercauteren verder niet valt. De huidige trainer van Antwerp is echter wel in het bezit van een aflopend contract.

Van Gaal speelde tussen 1973 en 1977 voor Antwerp. The Great Old strikte Van Gaal afgelopen zomer nog voor een talkshow, al moest hij zijn optreden daarin uitstellen vanwege het negatieve reisadvies voor de provincie Antwerpen. De laatste functie van Van Gaal in de voetballerij dateert van 2016, toen hij Manchester United achter zich liet. De voormalig trainer van Ajax, Barcelona, Oranje, AZ en Bayern München werd sindsdien geregeld in verband gebracht met een nieuwe baan, maar hield zich voorlopig aan de uitspraak dat hij met pensioen is.