BILD: Roger Schmidt één van de vier kandidaten voor vacature in Bundesliga

Woensdag, 14 april 2021 om 08:37 • Chris Meijer • Laatste update: 08:57

Roger Schmidt kan mogelijk op korte termijn terugkeren naar de Bundesliga. BILD meldt dat de naam van de trainer van PSV is verschenen op een vierkoppig lijstje bij Eintracht Frankfurt. De huidige nummer vier van de Bundesliga is op zoek naar een opvolger voor Adi Hütter, die aan het einde van het seizoen de overstap naar Borussia Mönchengladbach gaat maken.

Hütter wordt bij Borussia Mönchengladbach op zijn beurt de opvolger van Marco Rose, die naar Borussia Dortmund gaat verkassen. Eintracht Frankfurt zag de afkoopsom in het tot medio 2023 lopende contract van 51-jarige oefenmeester gelicht worden, waardoor die Adler 7,5 miljoen euro tegemoet zien. Mogelijk moet dat bedrag gestoken worden in de opvolging van Hütter, aangezien de drie van de vier momenteel door BILD genoemde namen nog een doorlopend contract hebben bij hun huidige club.

Zo ligt Schmidt momenteel nog vast tot medio 2022 bij PSV, waar hij sinds afgelopen zomer aan het roer staat. De 54-jarige Duitse oefenmeester werkte in de Bundesliga eerder voor Bayer Leverkusen, terwijl hij eveneens Delbrücker SC, Preussen Münster, SC Paderborn, Red Bull Salzburg en Beijing Guoan onder zijn hoede had. In 2014 onderhandelde Eintracht Frankfurt al met Schmidt, maar de huidige trainer van PSV prefereerde destijds een dienstverband bij Bayer Leverkusen.

Eintracht Frankfurt zou voor de opvolging van Hütter eveneens denken aan Ralf Rangnick (clubloos), Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) en Sandro Schwarz (Dinamo Moskou). Rangnick werkte jarenlang in verschillende functies binnen het Red Bull-imperium en werd recent gelinkt aan functies bij AC Milan en Schalke 04, maar geldt nu als de voornaamste kandidaat bij Eintracht Frankfurt. Glasner is momenteel de trainer van VfL Wolfsburg, dat met de huidige derde plaats in de Bundesliga meer dan uitstekend presteert. De 46-jarige Oostenrijker zou echter in conflict liggen met sportief directeur Jörg Schmadtke, waardoor hij ondanks een afkoopclausule van circa vijf miljoen euro in zijn tot medio 2022 lopende contract mogelijk komende zomer gratis op te pikken is.

Net als Schmidt onderhandelde Eintracht Frankfurt in het verleden ook al eens met Schwarz. De 42-jarige oefenmeester werd destijds echter als te onervaren beschouwd. Via Wehen Wiesbaden (assistent-trainer), 1.FC Eschborn en FSV Mainz 05 (jeugd- en hoofdtrainer) kwam Schwarz in oktober bij Dinamo Moskou terecht. Momenteel bezet het elftal van Schwarz de zesde plaats in de Russische Premjer Liga.