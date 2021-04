Neymar sneert: ‘Ik wilde niet provoceren, het lot bepaalde dat hij daar stond'

Woensdag, 14 april 2021 om 07:52 • Chris Meijer • Laatste update: 08:14

Na het laatste fluitsignaal van het duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (0-1) in de kwartfinale van de Champions League vlogen Neymar en Leandro Paredes elkaar in de armen voor de neus van Joshua Kimmich. De Braziliaanse aanvaller ontkende in gesprek met TNT Sports dat hij daarmee de middenvelder van Bayern wilde provoceren, maar deelde desondanks toch een sneer uit.

“Het was niet de bedoeling om hem te provoceren of uit te lokken. Ik vierde het gewoon met Paredes, maar het lot heeft bepaald dat hij daar stond. Kimmich zei vooraf dat Bayern de betere ploeg was en zou doorgaan, ze wisten zeker dat ze naar de halve finale zouden gaan. Er is een gezegde: je kan zoveel balbezit hebben als je wil. Stel dat je de hele avond voor een vrouw zingt, maar er komt een andere man en die neemt haar mee. Dan is ze weg”, gaf Neymar te kennen. Ondanks de 0-1 nederlaag plaatste PSG zich voor de halve finale van de Champions League, daar de heenwedstrijd in München met 2-3 gewonnen werd.

Neymar didn't forget the respect David Alaba showed him when the roles were reversed in last season's #UCL final ?? pic.twitter.com/XeQq6e11BO — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 13, 2021

Neymar liet zich na het laatste fluitsignaal overigens ook van zijn goede kant zien, door David Alaba te troosten. Niet geheel toevallig ontfermde de Oostenrijkse verdediger zich afgelopen zomer tijdens de door Bayern van PSG gewonnen Champions League-finale over Neymar. “Ik ben heel blij, ondanks de nederlaag”, zo blikte Neymar bij RMC Sport terug op het duel. “We speelden tegen een goed team, maar zijn zelf ook een geweldig team en dat hebben we vanavond laten zien. We hebben de Europees kampioen uitgeschakeld, onze doelstellingen zijn behaald.”

“Het klopt dat we veel met elkaar praten, dat we een echt team zijn. Vandaag zagen we dat Di María veel loopwerk deed, maar we moeten iedereen feliciteren”, sprak de Braziliaanse aanvaller. Ángel Di María toonde zich eveneens content. “We hebben het heel goed gedaan. We hebben het beste team van vorig seizoen verslagen en gaan naar de halve finale. Ik denk dat we dit hebben verdiend. We hebben heel hard gewerkt om dit doel te bereiken. Dit is een belangrijk moment voor de club en we hopen dat we nog verder kunnen komen.”