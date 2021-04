Neymar komt na duel met Bayern met nieuws over nieuw megacontract

Woensdag, 14 april 2021 om 06:55 • Chris Meijer

Neymar gaat op korte termijn zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengen, zo bevestigde de aanvaller na afloop van het met 0-1 verloren duel met Bayern München. Ondanks de nederlaag plaatsten les Parisiens zich ten koste van de titelverdediger voor de halve finale van de Champions League. Een contractverlenging van Neymar in Parijs hangt al langer in de lucht, daar diverse media in februari al meldden dat hij zou bijtekenen.

Het huidige contract van Neymar loopt nog door tot medio 2022 en beide partijen onderhandelen al langer over een nieuwe verbintenis. Het Braziliaanse TNT Sports en het Franse RMC Sport maakten begin februari melding van een akkoord tussen PSG en Neymar over een nieuw vierjarig contract. Toen ook Qatar Today meldde dat Neymar tot medio 2026 zou gaan bijtekenen, leek de officiële bevestiging aanstaande. PSG trad desondanks naar buiten met de mededeling dat er nog geen sprake was van een akkoord.

De entourage van Neymar sprak dinsdag tegen France Football van een overeenstemming met PSG tegen hetzelfde jaarsalaris (naar verluidt 36,8 miljoen euro), terwijl transferexpert Fabrizio Romano melding maakte van een ‘flinke Champions League-bonus’ in het nieuwe contract. Nu lijkt de bevestiging inderdaad aanstaande, getuige de uitspraken van Neymar na afloop van het duel met Bayern. “De contractverlenging is niet langer een probleem. Ik voel me enorm op mijn gemak hier bij PSG. Eigenlijk voel ik me zelfs gelukkiger dan ik was, dit is mijn thuis”, zei Neymar in gesprek met de Braziliaanse tak van ESPN. Ook PSG-president Nasser Al-Khelaifi verscheen na het bereiken van de halve finale van de Champions League voor de camera’s.

“We hebben veel geïnvesteerd om met PSG de Champions League en alle andere prijzen te winnen. Neymar en Kylian hebben geen excuus om te vertrekken, we hebben alles in huis om toernooien te winnen”, zegt Al-Khelaifi in gesprek met RMC Sport. “We hebben een geweldig team, ook al respecteren we de anderen. Het is nog niet over, we moeten doorgaan en rustig blijven. De Champions League is nog niet voorbij, we moeten iedere dag harder werken. Het geloof is er en het geheim is dat we hard werken, de details maken het verschil.”

PSG wil ook dolgraag verlengen met Kylian Mbappé, die nog tot medio 2022 vastligt. Neymar deed een aantal maanden geleden al een beroep op zijn ploeggenoot. “Ik wil bij PSG blijven en ik hoop dat Kylian ook blijft. Dat is natuurlijk de wens van elke PSG-supporter. Met Kylian heb ik een relatie als een broer. We spelen graag samen en willen dat PSG een geweldig team wordt", sprak Neymar, die de laatste tijd continu gelinkt werd aan een terugkeer naar Barcelona. De Braziliaanse aanvaller die 34 zal zijn als zijn nieuwe contract afloopt, kwam in zijn eerste drieënhalf jaar bij Paris Saint-Germain tot 107 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 83 goals en 49 assists.