Bekijk hier hoe Chelsea een van de mooiste CL-goals ooit om de oren kreeg

Dinsdag, 13 april 2021 om 23:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:19

Chelsea leed dinsdagavond weliswaar de eerste nederlaag van het seizoen in de Champions League, maar het was voldoende om de halve finales te bereiken. Na de 0-2 overwinning in het heenduel kon het team van trainer Thomas Tuchel zich een minimale nederlaag dankzij een schitterende omhaal van Mehdi Taremi permitteren: 0-1. Het is alweer de achtste keer dat Chelsea zich bij de laatste vier van de Champions League schaart; meer dan welke Engelse club dan ook.

Het was geen spectaculair weerzien in het Ramón Sánchez-Pizjuán. Er waren slechts drie schoten op doel: één voor Chelsea en twee voor FC Porto. Twee van de drie, een inzet van Christian Pulisic en de omhaal van Taremi, kwamen ook nog eens in de extra tijd tot stand. De voltreffer leverde FC Porto pas de tweede uitzege ooit in de knock out-fase van de Champions League op. Naast de zege bij Deportivo la Coruña in 2003/04 speelde FC Porto zes keer gelijk en verloor men dertien keer.

