Bekijk hier hoe PSG wraak nam en geschiedenis schreef tegen Bayern

Dinsdag, 13 april 2021 om 23:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:18

Paris Saint-Germain droomt nog steeds van de eerste Champions League-trofee in de clubgeschiedenis. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino verloor dinsdagavond in een ware thriller met 0-1 van Bayern München, maar dat was voldoende om door te bekeren na de 2-3 overwinning in Duitsland van zes dagen eerder. Bekijk hieronder de samenvatting van de returnwedstrijd in het Parc des Princes.

Het affiche was een herhaling van de finale van vorig seizoen, die door Bayern werd gewonnen. Nooit eerder wist een verliezend finalist in het daaropvolgende seizoen wraak te nemen door de winnaar uit te schakelen in de knock-outfase. PSG heeft statistisch gezien een goede kans om de Champions League te winnen: de vorige drie clubs die in de kwartfinale wonnen van Bayern (AC Milan in 2007, Barcelona in 2009 en Real Madrid in 2017) veroverden de trofee uiteindelijk allemaal in dat seizoen.

