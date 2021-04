Chelsea door naar halve finales ondanks verlies door wereldgoal

Dinsdag, 13 april 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:05

Chelsea heeft zich dinsdagavond voor de halve finales van de Champions League geplaatst. Een week na de 0-2 zege op FC Porto in het Ramón Sánchez Pizjuan was het stadion van Sevilla opnieuw het decor en eindigde het weerzien tussen de teams van Sérgio Conceição en Thomas Tuchel dankzij een doelpunt in de extra tijd in 0-1. Hakim Ziyech kwam vorige week niet van de bank af en mocht dit keer als invaller de laatste minuten meedoen. In de halve finales, die over twee en drie weken zullen worden afgewerkt, is Real Madrid of Liverpool de volgende opponent.

FC Porto noch Chelsea kreeg het voor elkaar om in de eerste 45 minuten ook maar één poging tussen de palen te krijgen. Dat was dit seizoen slechts in één Champions League-wedstrijd eerder voorgekomen: het groepsduel tussen Dynamo Kyiv en Ferencvaros in december. Chelsea mocht zich hoe dan ook de morele winnaar noemen na het klinken van het rustsignaal. Enerzijds vanwege de uitslag van het heenduel en anderzijds omdat het meeste gevaar in de eerste helft van FC Porto afkomstig was.

AUW! ?? De Portugese slager laat zich meteen gelden ?????? Had Pepe hier na 3 minuten al rood moeten krijgen? ??#ZiggoSport #UCL #CHEPOR pic.twitter.com/IuXiUhZJwj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2021

Na elf minuten spelen kreeg Edouard Mendy de bal terug van Antonio Rüdiger en vervolgens schoof de doelman het leer zomaar in de voeten van Jesús Corona vlak voor het strafschopgebied. Jorginho kon de inzet van de Mexicaan tijdig blokkeren. Dik twintig minuten stond onachtzaamheid bij de Engelsen opniewu aan de basis van een kans voor FC Porto. Ben Chilwell beoordeelde een pass van Chancel Mbemba, waarna Corona oog in oog met Mendy kwam te staan. De inzet ging echter hoog over het doel.

Het team van Tuchel kwam na rust beter uit de kleedkamer en creëerde regelmatig gevaar rondom het doelgebied van Agustín Marchesín. Na voorbereidend werk van Mason Mount en Chilwell kreeg Christian Pulisic zijn schot niet op doel en luttele minuten later gooide Wilson Manafá zichzelf voor een schot van Mount. FC Porto maakte aan de bal een trage indruk en ontbeerde creativiteit, maar na dik een uur spelen had het team van Conceição toch uitzicht op de 1-0: de kopbal van Mehdi Taremi na een pass van Corona ontbeerde echter kracht en was uiteindelijk een makkelijke prooi voor Mendy.

WAUW! ?? Het kwam te laat, maar het slotakkoord van FC Porto mag er wezen ?? Mehdi Taremi met een grote kanshebber voor doelpunt van het jaar ??#ZiggoSport #UCL #CHEPOR pic.twitter.com/BWbw7fFmM3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2021

FC Porto probeerde het weliswaar ook richting het eindsignaal, maar het overwicht qua balbezit was vooral vóór de middenlijn en eenmaal op de helft van Chelsea werd het team van Conceição niet gevaarlijk en raakte men de bal kwijt. De Londenaren hadden ondertussen allang vrede met de tussenstand. Ziyech kwam vier minuten voor tijd in het veld voor Mount en dat was ook de eerste wissel van Tuchel, die later ook nog tijd rekte met de entree van Olivier Giroud. Het lukte FC Porto toch om te scoren, al was het uiteindelijk ontoereikend om een verlenging af te dwingen. De werkelijk schitterende omhaal van Taremi was te machtig voor Mendy en dat betekende de eerste Champions League-nederlaag van Chelsea dit seizoen.