Bayern heeft in thriller niet genoeg aan overwinning op PSG

Dinsdag, 13 april 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:54

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Champions League. De regerend kampioen van Frankrijk verloor dinsdag met 0-1 van Bayern München, maar dat was voldoende om door te bekeren na de 2-3 overwinning in Duitsland van zes dagen eerder. Het werd opnieuw een aantrekkelijke wedstrijd met een moordend tempo, maar de Champions League-winnaar van vorig seizoen wist het bevrijdende tweede doelpunt niet te maken. PSG neemt het in de halve finale op tegen Manchester City of Borussia Dortmund.

Mauricio Pochettino voerde ten opzichte van vorige week één wijziging door in zijn basiself: Leandro Paredes keerde terug van een schorsing en verving de geblesseerd geraakte Marquinhos. Op de bank was plek voor Mitchel Bakker. Bayern moest het stellen zonder het geblesseerde tweetal Niklas Süle en Leon Goretzka, waardoor David Alaba vanuit de defensie opschoof naar het middenveld en Alphonso Davies en Jérôme Boateng hun entree maakten. Spelers als Robert Lewandowski en Serge Gnabry waren nog altijd niet inzetbaar.

De verwachtingen waren hooggespannen na het spektakelstuk van vorige week. Ditmaal had de wedstrijd even nodig om op gang te komen, maar vanaf minuut 25 volgden de hoogtepunten elkaar in rap tempo op. De eerste grote kans was voor Leroy Sané, die vanbuiten het strafschopgebied hard naast schoot. Vervolgens zocht PSG onder aanvoering van de uitblinkende Neymar de aanval. De Braziliaan stuurde geregeld tegenstanders het bos in en kon na 26 minuten zelf scoren, toen hij vlak voor het doel werd bediend door Kylian Mbappé. Hij stuitte echter op de uitgekomen doelman Manuel Neuer.

Het was de eerste van vier serieuze kansen voor Neymar. Hij probeerde het daarna met zijn linker; Neuer bracht in de korte hoek redding. Even daarna stuurde hij Kingsley Coman het bos in, alvorens de bal op de lat te plaatsen. Drie minuten later stuitte Neymar na voorbereidend werk van Mbappé op de paal. 43 seconden na die mogelijkheid opende Bayern de score via Eric Maxim Choupo-Moting. In het strafschopgebied legde Thomas Müller de bal klaar voor Alaba, wiens inzet werd gepareerd. In de rebound was Choupo-Moting alerter dan verdediger Presnel Kimpembe en kopte hij raak.

Navas voorkwam dat Alaba er 0-2 van maakte met een afstandsschort en klemde daarna nog een inzet van Sané, alvorens het rustsignaal klonk. De tweede helft begon met een schot van Alaba dat naast ging, waarna een fabelachtige passeerbeweging van Ángel Di María ertoe leidde dat Neymar een teenlengte tekortkwam om de bal binnen te tikken. Na iets minder dan een uur kwam Bakker binnen de lijnen bij PSG, dat de tijd in zijn voordeel zag wegtikken. Een doelpunt van Mbappé na een rappe counter leek de wedstrijd te beslissen, maar werd afgekeurd wegens buitenspel. De wanhopige Hansi Flick liet Javi Martínez invallen als spits, maar het mocht niet meer baten.