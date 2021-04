Antonucci onthult: ‘Tijdens het douchen kreeg ik uitslag, zo begon het’

Dinsdag, 13 april 2021 om 21:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:02

Francesco Antonucci heeft dit seizoen veel last gehad van een allergie en daaruit voortvloeiende ademhalingsproblemen. De middenvelder van FC Volendam, die volgend seizoen voor Feyenoord speelt, vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij tijdens een blessureperiode in januari medicatie nam en dat zijn lichaam daar niet goed op reageerde. Onderzoek bracht aan het licht dat hij netelroos heeft.

Aanvankelijk deelde Antonucci zijn fysieke malheur alleen met trainer Wim Jonk, Ruben Jongkind en Jasper van Leeuwen, personen die hij kent uit zijn periode in de jeugdopleiding van Ajax. "Na het douchen had ik telkens huiduitslag. Zo begon het", vertelt de 21-jarige Belg. "Ik kwam net terug van een blessure en wilde niet weer uit de roulatie zijn. Maar ik werd steeds vermoeider, kon op de training en in wedstrijden niet brengen wat ik wilde en dat frustreerde me."

Het leidde ertoe dat hij regelmatig niet negentig minuten volmaakte. "Ook uit preventie, om niet geblesseerd te geraken. Op een gegeven moment moest ik na elke actie herstellen, kon ik de extra sprints op de training niet meer maken en daarna sliep ik soms drie uur achter elkaar. Toen kon iedereen het wel zien en heb ik ook verteld wat er speelde", vervolgt Antonucci, die van artsen te horen kreeg dat hij ook zijn voedingspatroon moest aanpassen.

Volgens Antonucci heeft zijn voeding de situatie verergerd, nadat zijn lichaam een allergische reactie had op de medicijnen die hij innam toen hij kampte met een knieblessure. "Ik heb het moeten accepteren en moest geduldig zijn. Dat was moeilijk voor mij, want ik wil Volendam heel graag helpen om proberen te promoveren en ten tweede wil ik aan Feyenoord laten zien dat ik in de toekomst van waarde kan zijn." Vrijdag deed hij negentig minuten mee tegen Helmond sport (5-1 zege) en in die wedstrijd ging het 'heel goed', aldus Antonucci.