Zaakwaarnemer en FC Den Bosch clashen: ‘Niet normaal, echt kinderachtig’

Dinsdag, 13 april 2021 om 21:11 • Daniel Cabot Kerkdijk

FC Den Bosch heeft dinsdag per direct afscheid genomen van Dhoraso Moreo Klas. De twintigjarige middenvelder heeft volgens de Keuken Kampioen Divisie-club een mondeling akkoord over verlengen van zijn aflopende contract verbroken toen hij aangaf dat hij in de zomer voor een andere club kiest. Technisch manager Jan Gösgens en zaakwaarnemer Brian Tevreden staan lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie.

“Niet normaal. Echt kinderachtig”, reageert Tevreden in gesprek met het Brabants Dagblad op de beslissing van FC Den Bosch. “Dhoraso speelt op amateurbasis bij FC Den Bosch. Dan is het toch logisch dat hij weggaat als hij bij een andere club een contract kan tekenen?” Moreo Klas kwam in 2017 in de jeugdopleiding terecht en maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste. In 27 officiële wedstrijden was hij goed voor 2 doelpunten.

Volgens het regionale dagblad heeft Moreo Klas een aanbieding van ADO Den Haag voor drie seizoenen op zak. “Maar ADO is niet de enige club. Er is meer interesse uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. En ook uit het buitenland, maar daar gaat Dhoraso zeker niet heen”, vervolgt Tevreden, die bestrijdt dat er sprake was van een mondelinge overeenkomst. “In januari is er even over een contract gesproken. Maar inmiddels is het half april en ligt er nog niets.”

Tevreden betreurt dat de wegen van Moreo Klas en FC Den Bosch op een dergelijke manier uit elkaar gaan, vooral omdat de middenvelder veel aan de club te danken heeft. “De club of de trainer neemt hij niks kwalijk. Het komt puur door die technisch manager. Die maakt deze zaak heel persoonlijk.”

Gösgens benadrukt dat er wel degelijk een contract klaarlag voor de middenvelder: tot de zomer van 2023, met een optie. “Hij hoefde alleen nog maar te tekenen en had toegezegd dat ook te gaan doen. Net als zijn zaakwaarnemer. En daar komen beiden plotseling op terug. (…) Ze zijn gewoon met onze aanbieding bij andere clubs gaan shoppen. Dat is not done.”

FC Den Bosch beleeft een ronduit teleurstellend seizoen. De ploeg van trainer Jack de Gier, die in februari de ontslagen Erik van der Ven opvolgde, won in de eerste 33 speelrondes slechts vijf keer en staat op de laatste plaats. Met nog vijf speelrondes te gaan heeft FC Den Bosch, dat in 2004/05 voor het laatst in de Eredivisie speelde, vier punten achterstand op nummer negentien FC Dordrecht.