Oranje Leeuwinnen revancheren zich en halen fors uit tegen Australië

Dinsdag, 13 april 2021 om 20:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:27

De Oranjevrouwen hebben zich dinsdag gerevancheerd voor de kansloze oefennederlaag van vorige week in en tegen Spanje. Het team van bondscoach Sarina Wiegman was honderd dagen voor aanvang van het voebaltoernooi op de Olympische Spelen in Tokio veel te sterk voor Australië, dat vanwege de coronabeperkingen alleen kon beschikken over speelsters van Europese clubs. Het oefenduel in De Goffert tussen de nummer vier en de nummer zeven van de wereld eindigde in liefst 5-0. Jessica Torny en Rick de Rooij zaten opvallend genoeg op de tribune. Beiden worden al langer genoemd als opvolger van Wiegman.

De Nederlandse voetbalsters begonnen met dezelfde elf speelsters aan de oefeninterland tegen Australië als vier dagen eerder tegen Spanje, dat met 1-0 te sterk was. De regerend kampioen van Europa had het toen in Marbella vooral aan keepster Sari van Veenendaal te danken dat het geen zwaardere nederlaag tegen de nummer twaalf van de wereld incasseerde. Wiegman kondigde desondanks maandag reeds aan (vrijwel) niets te gaan wijzigen tegen Australië.

Oranje kampte in de eerste helft tegen Spanje meteen met veel problemen, maar het team van Wiegman kwam in Nijmegen al na enkele minuten op voorsprong. Op aangeven van Vivianne Miedema schoot Jill Roord al na vier minuten raak. Miedema zag haar schot in eerste instantie nog gered worden door keepster Mackenzie Arnold, maar daarna zag ze haar Arsenal-teamgenote Roord niet over het hoofd: 1-0.

Lieke Martens schoot na twintig minuten de 2-0 van de vice-wereldkampioen binnen: de aanvalster trok vanaf links naar binnen en mikte de bal in de korte hoek, al had Arnold ogenschijnlijk meer kunnen doen. Na nog geen half uur spelen verscheen de ruststand op het scorebord. Sherida Spits veroverde met een goede sliding de bal in het zestienmetergebied van Australië en legde terug op Miedema, die de volledig vrijstaande Jackie Groenen bediende: 3-0. De bezoekers kwamen niet verder dan een schotje van Haley Raso vanaf de rand van het strafschopgebied.

Australie, dat afgelopen vrijdag met 5-2 van Duitsland verloor, was na rust beduidend gretiger, maar dat leverde geen aansluitingsdoelpunt op. Het waren de Oranje Leeuwinnen die na 67 minuten spelen via Lineth Beerensteyn voor een vierde keer toesloegen. Martens bediende de invaller, die Sherida Spitse in de rust had vervangen, met een fraaie hoge pass en de aanvalster van Bayern München lobte de bal over de uitkomende Arnold.

Bij de 5-0 stond Miedema voor de derde keer aan de basis van een doelpunt. Na ongelukkig verdedigen van Australië kwam de bal uiteindelijk bij Daniëlle van de Donk, die na twee gemiste kansen nu wel scoorde. Bijna werd het nog 5-1 toen Van Veenendaal een schot van afstand losliet en Dylan Holmes de bal daardoor voor het intikken had, maar ze miste schlemielig.