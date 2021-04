Pieters verscheurt nieuw contract met FC Utrecht en gaat studeren

Dinsdag, 13 april 2021 om 19:17 • Daniel Cabot Kerkdijk

Tim Pieters is bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van FC Utrecht, zo meldt de club dinsdag. De aanvaller van Jong FC Utrecht kiest in onderling overleg met FC Utrecht voor zijn studie boven een extra contractjaar. Pieters keerde afgelopen zomer terug bij FC Utrecht, waar hij tussen 2014 en 2016 ook in de jeugdopleiding speelde.

Pieters speelde dertig wedstrijden voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Hierin maakte hij vijf doelpunten en gaf hij zes assists. “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik afgelopen jaar bij FC Utrecht een kans heb gekregen in het betaalde voetbal”, vertelt Pieters over zijn keuze. “Maar ondertussen worstelde ik afgelopen periode met de keuze die ik moest maken tussen mijn studie en profvoetbal.”

“Ik was erg blij dat FC Utrecht met me door wilde en mijn optie heeft gelicht, maar mijn twijfel bleef. Deze twijfel kwam mede omdat ik op korte termijn weinig perspectief zag op speelminuten in het eerste elftal en meer kans op slagen zag bij mijn maatschappelijke carrière. Na diverse gesprekken met de trainer en Jordy (Zuidam, technisch directeur, red.), heb ik de keuze gemaakt om volledig voor mijn studie te gaan.”

“Het was een moeilijke keuze, maar ik ben blij met de ervaringen die ik hier heb opgedaan en met de medewerking van FC Utrecht”, stelt Pieters. FC Utrecht nam het talent afgelopen zomer over van amateurclub USV Hercules.