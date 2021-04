Robben zorgde voor gelukzalig moment: ‘Ze konden het niet geloven’

Dinsdag, 13 april 2021 om 17:56 • Rian Rosendaal

Jörgen Strand Larsen vindt het een grote eer dat hij bij FC Groningen elke dag mag samenwerken met Arjen Robben, die zondag tegen sc Heerenveen (0-2) na een halfjaar vol blessureleed terugkeerde. De aanvaller uit Noorwegen zal 13 september 2020 nooit vergeten, want die dag speelde hij voor het eerst samen met Robben een wedstrijd. De vreugde was echter van korte duur, want de 37-jarige buitenspeler viel destijds al na een halfuur geblesseerd uit tegen PSV.

"De avond voor mijn eerste wedstrijd voor FC Groningen belde ik mijn ouders en vrienden in Noorwegen", blikt Strand Larsen terug op verzoek van Voetbal International. "Ik zei: 'Ik sta morgen in de basis tegen PSV. En weet je wie er naast me staat? Arjen Robben'. Ze konden het niet geloven, en ikzelf op dat moment eigenlijk ook nog niet. Voor het begin van dat duel kwam hij naar me toe. Om wat dingen door te nemen en afspraken te maken hoe ik het best kon bewegen wanneer hij een voorzet zou gaan geven", brengt de Noorse spits in Nederlandse dienst in herinnering.

"Toen dacht ik: Het is eigenlijk niet normaal dat ik hier als jonge jongen uit Noorwegen spelsituaties sta te bespreken met de grote Arjen Robben", gaat de enthousiaste Strand Larsen verder over zijn collega-aanvaller, die zondag pas weer deel uitmaakte van de wedstrijdselectie van Groningen. "Ik heb enorm naar zijn terugkeer uitgekeken. Als hij op trainingen meedoet, gaat het niveau gelijk omhoog. Alles wat hij doet, is pure kwaliteit. Het tempo waarin hij keuzes maakt, hoe snel hij de bal verplaatst. Zó indrukwekkend. Dat hij weer op het veld staat is geweldig voor hemzelf, maar ook voor ons als medespelers."

"Ik heb veel bewondering voor wat hij de afgelopen maanden heeft gedaan. Er zit in mijn ogen een belangrijke les in: dat als je het maximale uit je carrière wilt halen, je net zo vastberaden moet zijn als hij", krijgt Robben als compliment mee. In de maanden dat de vleugelaanvaller afwezig was bekeek Strand Larsen geregeld acties van zijn bekende teamgenoot op YouTube. "Het mooie is: hij is nog altijd precies dezelfde. Dezelfde bewegingen, dezelfde acties. Maar zelfs als je weet wat hij van plan is, kun je er vaak niks tegen doen, omdat hij het op zo’n hoge snelheid kan uitvoeren", jubelt de Noorse spits, die één grote wens heeft. "Een wedstrijdverslag waarin je leest: Goal Jørgen Strand Larsen, assist Arjen Robben. Dat is een droom."