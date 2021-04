‘Ajax in gevecht met AS Monaco om handtekening Braziliaans talent’

Dinsdag, 13 april 2021 om 16:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:51

Ajax is wederom in de markt voor een talent uit de Braziliaanse competitie, zo meldt Goal dinsdag op basis van bronnen in Brazilië. Het gaat in dit geval om Gustavo, een achttienjarige aanvallende middenvelder van Recife die als een groot talent te boek staat. De vraagprijs van het talent ligt momenteel op twee miljoen euro en naast Ajax is naar verluidt ook AS Monaco bereid om ver te gaan voor Gustavo, zo klinkt het.

De jonge middenvelder van Recife wordt ook gevolgd door Sporting Portugal en enkele clubs uit de Major League Soccer, maar Ajax en Monaco lijken momenteel over de beste papieren te beschikken. Gustavo zou op heel korte termijn, misschien zelfs al in mei, de stap richting een Europese competitie kunnen maken. Het is momenteel niet bekend of de Ajax-leiding reeds een officieel bod heeft neergelegd bij de Braziliaanse club. Gustavo is nog niet in beeld bij de nationale ploeg, al maakt de spelmaker momenteel wel deel uit van de selectie van Brazilië Onder-20.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gustavo, met een contract tot 31 december 2025, staat op vijftien optredens in het shirt van Recife. De door verschillende clubs begeerde middenvelder ontving in december voor het eerst een oproep voor Brazilië Onder-20, voor de oefeninterlands tegen Chili, Bolivia en Peru. Bondscoach André Jardine gunde Gustavo in die oefenduels echter nog geen speeltijd. Het lijkt echter een kwestie van tijd te zijn voordat de aan Ajax gelinkte middenvelder zijn debuut maakt als jeugdinternational.

Ajax is dit seizoen al vaker in verband gebracht met spelers uit de Braziliaanse Série A. Red Bull Bragantino-middenvelder Claudinho werd in februari genoemd in Amsterdam, terwijl na de schorsing van André Onana werd gerept over de komst van João Paulo, de huidige doelman van Santos. De interesse in beide Braziliaanse spelers lijkt echter op een laag pitje te zijn gezet door directeur voetbalzaken Marc Overmars.