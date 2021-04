‘Ronaldo is net een bedrijf, zijn omzet is belangrijker dan succes van Juventus’

Dinsdag, 13 april 2021 om 15:50 • Rian Rosendaal

Juventus moet zo snel mogelijk afscheid nemen van Cristiano Ronaldo, zo luidt het oordeel van Massimo Mauro. De Italiaanse politicus, in de jaren tachtig enkele seizoenen als speler verbonden aan La Vecchia Signora, vindt dat de 36-jarige Portugees zich absoluut niet als teamspeler gedraagt in Turijn. Mauro is daarnaast van mening dat Ronaldo totaal niet over leiderschapskwaliteiten beschikt, al lijkt de aanvaller dat imago wél te hebben.

"Ronaldo is bij geen enkele club een echte leider geweest en dat zal hij ook nooit zijn", stelt Mauro in duidelijke bewoordigen in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Ronaldo is net als een bedrijf en zijn omzet is voor hem belangrijker dan het succes van het elftal. Cristiano neemt zijn ploeggenoten niet op sleeptouw, hij wil altijd dat ze hem de bal geven, zodat hij voor de doelpunten kan zorgen. Ronaldo is een geweldige individualist, maar geen echte teamspeler." In de optiek van de oud-speler is Juventus er niet bepaald op vooruitgegaan sinds de komst van de sterspeler uit Portugal in 2018.

"Als je kijkt naar de resultaten, dan doet Juventus het met Ronaldo in de gelederen helemaal niet beter dan in het verleden", zo vervolgt Mauro zijn analyse over zijn voormalig werkgever. "Sterker nog, ze hebben het zelfs slechter gedaan in de Champions League. Voor beide partijen is het daarom het beste dat de wegen na dit seizoen scheiden." Ronaldo beschikt bij de nummer drie in de Serie A over een doorlopende verbintenis tot de zomer van 2022, maar de geruchten over een voortijdig vertrek bij Juventus klinken steeds luider in Italië.

Volgens La Gazzetta dello Sport loopt Ronaldo al langer met de ziel onder zijn arm rond bij Juventus. De blikvanger van de topclub zou dolgraag zien dat de club deze zomer topspelers aantrekt. Hij zou zelfs garanties eisen van het bestuur wat betreft volgend seizoen. Vanwege de coronacrisis en de bijkomende gevolgen op financieel gebied kan de leiding van Juventus echter geen beloftes doen, zo klinkt het. In Italiaanse voetbalkringen wordt dan ook niet uitgesloten dat Ronaldo bezig is aan zijn derde en tevens laatste seizoen als contractspeler van Juventus.

Bovengenoemde krant kwam maandag met een voorbeeld van de vermeende onvrede van Ronaldo. Ronaldo is na afloop van het thuisduel met Genoa (3-1) van zondag boos richting de kleedkamer van Juventus gelopen, waar hij met zijn handen tegen de muur zou hebben gebonkt. De sterspeler ging gelijk daarna douchen en de routinier zou zonder wat te zeggen het stadion van de grootmacht uit Turijn hebben verlaten. Hij was naar verluidt zeer ontevreden over onder meer Giorgio Chiellini en Federico Chiesa vanwege enkele slechte passes in zijn richting. Daarnaast werd gerept over een woordenwisseling met doelman Wojciech Szczesny tijdens het treffen met Genoa. Voordat hij de spelerstunnel inging gooide Ronaldo zijn shirt op de grond en volgens verschillende Italiaanse media was dat een gebaar uit woede. Het zou naar nu blijkt echter gaan om een cadeau voor één van de ballenjongens in het Allianz Stadium.