‘Chelsea bereid om Hakim Ziyech op te offeren voor deal in Spanje’

Dinsdag, 13 april 2021 om 15:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:13

Chelsea zou bereid zijn om Hakim Ziyech al na één seizoen weer te laten gaan. AS weet namelijk te melden dat de aanvallende middenvelder mogelijk wordt ingezet door de Londense club in een deal met Sevilla voor centrumverdediger Jules Koundé. Thomas Tuchel wil dolgraag het hart van zijn defensie versterken en de Franse mandekker staat naar verluidt heel hoog op het lijstje van Chelsea.

Bovengenoemde Spaanse krant meldt dat naast Ziyech ook Tammy Abraham, Michy Batshuayi, Tiémoué Bakayoko en doelman Kepa op de nominatie staan om betrokken te worden in een ruildeal met Sevilla. Naast het opofferen van een van deze spelers willen the Blues een geldbedrag reserveren om de komst van Koundé, die in Spanje nog ruim drie seizoenen vastligt, mogelijk te maken. Of de deal op korte termijn zal worden afgerond is echter nog de vraag, want de 22-jarige verdediger heeft een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro in zijn huidige verbintenis, een bedrag dat voor veel clubs te gortig lijkt te zijn tijdens de coronapandemie.

Het aantrekken van een betrouwbare en fysiek sterke centrale verdediger is al enige tijd een wens van de leiding van Chelsea. De technische leiding had tot voor kort ook David Alaba in het vizier, maar door de komst van de multifunctionele verdediger van Bayern Münchens is inmiddels een streep gezet in West-Londen. Real Madrid lijkt te beste papieren te hebben om Alaba deze zomer transfervrij op te halen in Duitsland. De Koninklijke is ook al in verband gebracht met Koundé, net als onder meer Manchester United. Stadsgenoot Manchester City was vorig jaar in de markt voor de Sevilla-stopper, maar uiteindelijk koos manager Josep Guardiola voor Rúben Dias en Nathan Aké.

Het is niet de eerste keer dat Ziyech wordt genoemd als mogelijke aanwinst van Sevilla. De Spaanse club was medio 2019, na het topseizoen van de middenvelder met Ajax in de Champions League, zeer concreet. Tot een transfer richting LaLiga leidde dat echter niet. "Sevilla was afgelopen zomer concreet. Absoluut een mooie club, maar daar liep een technisch directeur rond (Monchi, red.), die een jaar eerder mij naar AS Roma wilde halen. Alles was zo goed als rond, totdat hij niets meer van zich liet horen. En dan moest ik nu wel naar zijn club komen. Niet dus, bekijk het lekker, ik laat me niet piepelen", zo klonk het in januari 2020 in een interview met het Algemeen Dagblad.