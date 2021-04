Sky: Mario Götze wil na één seizoen alweer vertrekken bij PSV

Dinsdag, 13 april 2021 om 14:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:42

Mario Götze wil PSV na één seizoen alweer gaan verlaten, zo meldt Sky Deutschland. De 28-jarige aanvallende middenvelder beschikt sinds kort over een nieuw management en zou zinspelen op een vroegtijdig vertrek uit het Philips Stadion. "Het doel is een betere competitie dan de Eredivisie te vinden, één of twee stappen omhoog", zo klinkt het vanuit Sky.

Volgens het Duitse mediabedrijf is Götze sinds kort overgestapt naar het kantoor van zaakwaarnemer Marc Kosicke, die hem naar een grotere competitie moet leiden dan de Eredivisie. Götze was eerder aangesloten bij het bureau Lian Sports, dat ook Leroy Sané en Jérôme Boateng in zijn stal heeft. Kosicke, de nieuwe agent van Götze, behartigt ook de belangen van Liverpool-manager Jürgen Klopp.

De transfer van Götze was een van de meest spectaculaire tijdens de afgelopen zomerwindow in Nederland. Op de laatste dag lukte het de Eindhovenaren om de voormalig wereldkampioen te verleiden tot een overstap. Götze kende trainer Roger Schmidt al langer als trainer en vond het destijds mooi hoe Schmidt tussen 2014 en 2016 met Bayer Leverkusen de aanval opende op de gevestigde topclubs in Duitsland. "Alle credits voor Roger Schmidt in deze transfer’’, zei technisch directeur John de Jong tijdens de presentatie. Götze ligt in Eindhoven vast tot medio 2022.

Sinds zijn komst naar PSV kwam Götze tot vijftien wedstrijden in competitieverband, waarvan veertien keer als basisspeler. Daarin wist hij vijf keer het net te vinden. In het bekertoernooi maakte hij alleen minuten in de wedstrijd tegen De Graafschap (1-2 winst), terwijl de teller in de Europa League op zes wedstrijden staat. In Europees verband wist Götze één keer te scoren. De aanvaller heeft bij PSV een tweejarig contract dat doorloopt tot volgend jaar zomer.