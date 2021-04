FC Twente pareert kritiek van Perez over de transfer van Joël Drommel

Dinsdag, 13 april 2021 om 12:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:47

Joël Drommel is op geen enkele manier onder druk gezet om zijn deel van de transfersom die PSV betaalt in te leveren, zo benadrukt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente in gesprek met TC Tubantia. Die suggestie werd maandag in praatprogramma's gewekt door onder meer Kenneth Perez en René van der Gijp, die de vermeende handelwijze van FC Twente laakten. "Die kritiek is volkomen onterecht", zegt Streuer.

Drommel gaat volgens het Eindhovens Dagblad voor 3,5 miljoen euro naar PSV en ziet af van het bedrag van enkele tonnen waarop hij contractueel recht had. Perez reageerde maandag in Voetbalpraat op ESPN kritisch. "Zo’n speler is een paar jaar geleden een contract overeengekomen: dit ga je verdienen en je verdient ook nog eens 25 procent van een toekomstige transfersom", aldus de Deen. "Nou, die 25 procent krijg je never nooit, dat weet je op dat moment al. Want, wat gebeurt er: Twente vraagt 25 procent te veel, PSV wil dat niet betalen en vervolgens krijgt Drommel te horen: ‘Als jij jouw deel laat vallen, dan kan de transfer doorgaan.’ Een staaltje uit de oude doos. En wie is de dupe? De speler. Ik vind het niet chic."

Later op de avond trok Van der Gijp in Veronica Inside eveneens fel van leer. "Ik hoorde zelfs de term asociaal langskomen", reageert Streuer op de uitlatingen van Van der Gijp. "Maar die kritiek is volkomen onterecht. Wij hebben geen enkele druk op Joël uitgeoefend. Misschien hadden die mensen beter eerst even kunnen informeren hoe het echt zit, in plaats van zomaar wat te roepen. Als een speler iets in zijn contract heeft staan, dan moet je dat als club nakomen, dat vind ik ook. Maar in dit geval was het wel iets anders. Het kamp Joël Drommel is met deze oplossing naar ons toe gekomen en niet andersom."

Drommel en zijn vorige zaakwaarnemer spraken met FC Twente af dat hij een percentage van zijn toekomstige transfersom zou ontvangen. Samen met Menno Beukema, zijn huidige belangenbehartiger, besloot Drommel om af te zien van dat bedrag. Dat gebeurde volgens Beukema inderdaad zónder druk van FC Twente. "Ik snap de eerste primaire reacties, maar die mensen weten niet hoe deze deal uiteindelijk tot stand is gekomen", zegt hij. "Het is heel simpel: FC Twente heeft water bij de wijn gedaan, PSV ook en Joël heeft meegedacht."

Beukema legt uit hoe de keuze van Drommel tot stand kwam. "We wilden een patstelling hoe dan ook voorkomen: wat hadden we er aan gehad als FC Twente volgend seizoen met Lars Unnerstall en Joël twee hele goede keepers had gehad? Joël is op zijn zestiende door FC Twente opgepikt bij IJsselmeervogels en is in Enschede uitgegroeid tot wat hij nu is. De club heeft veel aan hem te danken gehad, maar andersom is dat ook zo. FC Twente betekent veel voor hem en hij vond het ook een morele geste naar alles en iedereen om mee te denken aan een oplossing. Nu kan Joël door de voordeur weg bij FC Twente en dat is hem heel veel waard. Geloof me: deze transfer heeft alleen maar winnaars opgeleverd. En Joël hoeft er echt geen boterham minder van te eten, hoor. Hij heeft gekozen voor korte pijn en daarna lang plezier. Voor hem is dit sportief en financieel drie stappen voorwaarts."