Nieuwe tegenslag voor Real Madrid en Sergio Ramos met positieve coronatest

Dinsdag, 13 april 2021 om 12:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:35

Sergio Ramos is positief getest op het coronavirus, zo heeft Real Madrid dinsdagochtend laten weten in een verklaring. De aanvoerder, die herstellende is van een kuitblessure, mist daardoor in ieder geval de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Liverpool van woensdagavond. Ramos moet de komende tien dagen noodgedwongen in zelfisolatie en zal vanuit huis moeten toezien hoe zijn ploeg de 3-1 voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigt tegen de ploeg van Jürgen Klopp.

De 35-jarige centrumverdediger moet de komende tien dagen in zelfisolatie en mag pas weer in actie komen als hij na die periode een negatieve coronatest weet af te leggen. Naast de wedstrijd tegen Liverpool zal Ramos ook niet inzetbaar zijn voor de twee eerstvolgende competitiewedstrijden tegen Getafe (18 april) en Cádiz (21 april), beide uitwedstrijden. Het kalenderjaar 2021 is voor Ramos sowieso al geen gelukkige. De wereldbekerwinnaar zou op 24 april terug kunnen keren binnen de selectie als de ploeg van trainer Zinédine Zidane het in eigen huis opneemt tegen Real Betis. Dat geldt echter alleen als Ramos volledig hersteld is van het coronavirus en zijn kuitproblemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ramos kwam voor het laatst in actie namens Real in de achtste finales van de Champions League tegen Atalanta. Vervolgens speelde hij bij elkaar opgeteld nog wel vijftig minuten namens de nationale ploeg van Spanje in de WK-kwalificatieduels tegen Griekenland (1-1) en Kosovo (3-1 winst). Tegen Griekenland was hij basisspeler, maar werd hij in de rust naar de kant gehaald door bondscoach Luis Enrique. Tegen Georgië (1-2 zege) zat de verdediger negentig minuten op de reservebank, terwijl hij tegen Kosovo vier minuten kreeg. Op Instagram deed Ramos zelf uit de doeken dat hij na het duel met Kosovo nog op het veld heeft getraind en tijdens die oefensessie last van zijn kuit kreeg.

Zidane zit dun in de centrale verdedigers. Vorige week, vlak voor aanvang van de eerste ontmoeting met Liverpool, werd bekend dat Raphaël Varane ontbrak vanwege een positieve coronatest. Hij moest ook de gewonnen Clásico tegen Barcelona (2-1 winst) aan zich voorbij laten gaan. Dat was een fikse tegenvaller voor Zidane, die in het hart van de verdediging dus al langere tijd niet kan beschikken over Ramos. Tegen Barcelona vormden Nacho en Éder Militão het hart van de defensie, zoals zij dat ook tegen Liverpool deden een week geleden.