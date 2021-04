Tegenkandidaten melden zich niet: Pérez vervolgt presidentschap bij Real

Dinsdag, 13 april 2021 om 11:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:30

Florentino Pérez is herkozen als voorzitter van Real Madrid, zo heeft de club dinsdag bevestigd via de officiële kanalen. De 74-jarige Spanjaard wordt benoemd omdat er zich de afgelopen twee weken geen tegenkandidaten hebben aangediend. Eventuele uitdagers hadden tot middernacht de tijd om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap bij Real, maar dat gebeurde niet. Pérez begint zodoende aan zijn zesde termijn als voorzitter van de Koninklijke en zwaait ook de komende vier jaar de scepter.

Pérez is momenteel bezig aan zijn vijfde termijn als voorzitter. In 2017 werd de bestuurder ook al automatisch herkozen toen er zich geen tegenkandidaten meldden. Eerder zwaaide de voormalig bouwondernemer tussen 2000 en 2006 de scepter. Pérez nam destijds de voorzittershamer over van Lorenzo Sanz, deed een aantal spectaculaire beloftes en stond daarmee aan de basis van een nieuw tijdperk bij de Spaanse grootmacht. Zo werd Cristiano Ronaldo voor een bedrag van 94 miljoen euro naar het Santiago Bernabéu gehaald en kwam Gareth Bale voor 100 miljoen naar de Spaanse hoofdstad.

De nieuwe herbenoeming van Pérez komt niet geheel uit de lucht vallen. De eisen om als preses aan de slag te gaan bij de dertienvoudig winnaar van de Champions League zijn namelijk niet voor iedereen weggelegd. Zo moet een kandidaat over minimaal vijftien procent van het budget van de club beschikken aan eigen vermogen. Een voorwaarde die nota bene door Pérez zelf in het leven is geroepen in 2012 en neerkomt op een slordige honderd miljoen euro. In totaal mag Pérez zich al achttien jaar voorzitter van Real noemen. Eerder stond hij aan het roer tussen 2000 en 2006.

Het belangrijke speerpunt voor Pérez is onder andere het afronden van de verbouwing van het Santiago Bernabéu. De werkzaamheden aan het befaamde onderkomen van Real, die in 2022 moeten zijn afgerond, kosten ruim een half miljard euro. De capaciteit blijft met 81.000 stoeltjes nagenoeg hetzelfde, maar het stadion beschikt straks over een uitschuifbaar dak, een 360 gradenbeeldscherm, een dakterras en tal van winkels en uitgaansgelegenheden. Bovendien richt Pérez zich op het beheren van de clubfinanciën na de coronapandemie en het aantrekken van Kylian Mbappé of Erling Braut Haaland, twee wereldsterren die hoog op het wenslijstje van Real staan.