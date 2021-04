Zaakwaarnemer Pratto beschuldigt Advocaat: ‘Ik denk dat er meer is gebeurd’

Dinsdag, 13 april 2021 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:42

De reserverol van Lucas Pratto bij Feyenoord valt niet in goede aarde bij zijn zaakwaarnemer Gustavo Goñi, zo laat de belangenbehartiger weten tegenover TyC Sports. Volgens Goñi, die de schuld neerlegt bij trainer Dick Advocaat, is er meer aan de hand. Pratto werd in januari op huurbasis overgenomen van het Argentijnse River Plate, maar heeft nog amper indruk weten te maken in Rotterdam en kijkt al maanden roerloos toe vanaf de reservebank.

De laatste keer dat Pratto in actie kwam namens Feyenoord, was op 27 januari in de verloren uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Beer kwam een half uur voor tijd binnen de lijnen voor Luis Sinisterra, maar kon het tij niet keren voor zijn ploeg. Goñi begrijpt weinig van de reserverol die Pratto momenteel invult bij Feyenoord. "De technische leiding van de club vertelt hem dat ze veel vertrouwen hebben en dat het goed gaat, maar dan brengen ze veranderingen aan in de formatie en dan stellen ze hem niet op. Ik denk dat er meer is gebeurd wat niemand mij wil vertellen", vertelt Goñi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pratto verhuisde naar Europa omdat hij bij River Plate geen uitzicht op speeltijd had. Feyenoord was door blessures bij Nicolai Jörgensen en Róbert Bozeník juist op zoek naar een nieuwe tijdelijke aanvalsleider en zag in de Argentijn de oplossing voor het spitsenprobleem. "Pratto beleeft in Europa veel positieve dingen in zijn leven, maar hij is niet blij dat hij niet speelt. Dat was voor hem natuurlijk de voornaamste reden om te vertrekken bij River Plate." Advocaat geeft de laatste weken in de punt van de aanval de voorkeur aan Bryan Linssen, daar de inmiddels fitte Bozeník de oefenmeester ook niet kan bekoren. Tegen FC Utrecht (1-2 winst) vormde Linssen een aanvalsduo met Steven Berghuis.

Door Zuid-Amerikaanse media wordt Pratto gelinkt aan een overstap naar Universidad Católica (waar hij tussen 2010 en 2011 speelde) en Vélez Sarsfield (waar hij tussen 2012 en 2015 speelde). “Dat is erg voorbarig", liet Goñi onlangs weten tegenover Fútbol 910. "We gaan eerst zitten met River Plate en kijken wat de plannen zijn. En we moeten kijken of er nog iets uit Europa komt." Het forse salaris van Pratto bij River Plate zou een struikelblok vormen voor een overstap. “Hij is een vechter is fysiek en geestelijk heel sterk. Hij heeft nog een paar jaar te gaan. In het voetbal kan alles van het ene op het andere moment veranderen.”