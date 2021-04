Barcelona wil ‘man van 400 miljoen euro’ belonen met nieuw contract

Dinsdag, 13 april 2021 om 09:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:40

Barcelona overweegt om het contract van Pedri open te breken, zo schrijven Spaanse media dinsdag. Volgens de laatste berichten wil de Spaanse topclub de achttienjarige middenvelder belonen voor zijn stormachtige ontwikkeling onder de hoede van Ronald Koeman. Pedri groeide onder de Nederlander al snel uit tot een van de revelaties in het Spaanse voetbal en de directie is van mening dat dit gepaard moet gaan met een financiële beloning.

Pedri maakte op 27 september vorig jaar in de thuiswedstrijd tegen Villarreal (4-0 winst) zijn debuut in het eerste van Barcelona. Nadien miste de tiener vrijwel geen enkele wedstrijd meer en verwisselde hij zijn status als bankzitter voor die van basiskracht en zelfs Spaans A-international. In totaal staat de teller deze voetbaljaargang op 54 wedstrijden in alle competities, waarin hij goed was voor drie goals en zes assists.

Het huidige contract van Pedri loopt volgend jaar zomer ten einde, maar Barcelona beschikt over een eenzijdige optie om de samenwerking tot medio 2024 te verlengen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de clubleiding naast een financiële opwaardering ook van zins is om de contractduur met nog eens twee seizoenen te verlengen, tot 30 juni 2026. In de huidige overeenkomst is een transferclausule van vierhonderd miljoen euro opgenomen. De verwachting is dat deze onveranderd zal blijven.

Barcelona en Las Palmas kwamen in september 2019 tot overeenstemming over een transfer van Pedri naar het Camp Nou, met ingang van de zomer van 2020. Het ging destijds om een bedrag van vijf miljoen euro, maar in de koopovereenkomst waren veel variabele clausules opgenomen wat betreft bijvoorbeeld wedstrijden in het eerste, wedstrijden voor Spanje Onder-21 en het A-elftal van Spanje. De oproep van bondscoach Luis Enrique kostte Barcelona bijvoorbeeld een miljoen euro. Barcelona voegde wel een maximumbedrag aan variabele clausules toe: 22 miljoen euro.

Barcelona is achter de schermen bezig om tal van contracten op creatieve wijze te verlengen. In oktober maakte de club bekend dat Frenkie de Jong en Clément Lenglet tot medio 2026 hadden bijgetekend, Marc-André ter Stegen tot de zomer van 2025 en Gerard Piqué tot medio 2024. Het viertal levert aanvankelijk salaris in, waarna het inkomen in de komende seizoenen weer oploopt. Met de langere contractduur worden ze gecompenseerd voor het inleveren op de korte termijn.