Lang doet onthulling aan Van Persie: ‘Af en toe komen er tranen bij’

Dinsdag, 13 april 2021 om 08:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:28

Robin van Persie sprak recent met Justin Kluivert en Noa Lang over omgaan met kritiek, een andere kant van jezelf laten zien en praten over emoties. De oud-aanvaller beseft dat voetballers van tegenwoordig te maken hebben met een enorme druk van buitenaf door de komst van social media en praatprogramma’s. Van Persie vroeg zich af hoe zij omgaan met commotie rond gebeurtenissen.

Kluivert merkt dat er in Nederland vaak niet positief wordt gesproken. Hij noemt de berichten over Mohamed Ihattaren, die op Instagram na de nederlaag van PSV tegen AZ met hartjes reageerde onder een foto van AZ-speler Zakaria Aboukhlal, als voorbeeld. “Dan denk ik: laat die jongen gewoon met rust. Het is gewoon een goede voetballer, doe niet zo moeilijk”, stelt de aanvaller van RB Leipzig. “Laat hem gewoon zijn ding doen. Het is maar sociale media. Maar sociale media brengt ook veel problemen met zich mee.”

Lang snapt heel goed wat Kluivert bedoelt. “Wat Ihattaren heeft, daar kan ik mij ook heel erg in vinden”, vertelt hij in de YouTube-serie Gillette Locker Room. “Eerlijk is eerlijk. Ik heb ook altijd dat streepje achter mijn naam en die vooroordelen van mensen.” De aanvaller van Club Brugge probeert het positief in te zien. “Pas als mensen zich niet druk om je maken en niet over je praten, moet je je zorgen gaan maken.”

Van Persie zag in zijn actieve loopbaan niet het nut in van een psycholoog en hield altijd de boot af, al zou hij nu dingen anders hebben gedaan. Lang erkent dat hij wél mentale begeleiding heeft en toe is aan zijn derde psycholoog. “De eerste twee waren van de club. Ik heb dat eerlijk gezegd best wel nodig. Ik moet bij iemand gewoon even alles eruit kunnen gooien en over bepaalde dingen kunnen praten. Ik ben geen prater over mijn problemen, maar dit is iemand bij wie dat 'gewoon' gaat. Ik hecht daar wel veel waarde aan. Ik kan eerlijk zeggen: af en toe komen daar ook tranen bij. Dat hoort erbij, we zijn gewoon mensen."

Van Persie vond het knap van Lang. “Ik vind het heel knap. Ik durfde het niet aan”, erkende de oud-aanvaller. Kluivert heeft zelf geen mentale begeleiding. “Maar het is gewoon fijn om over je gevoelens te kunnen praten. En tegen iemand die je niet kent of niet dichtbij je staat.” Van Persie: “Iemand die de juiste vragen stelt, zonder je te beoordelen.”

In de dinsdageditie van De Telegraaf laat Lang weten dat hij heel bijzonder vond om tegenover Van Persie te zitten. “Het is wel even iemand die daar dan zit met je in de kleedkamer. Iemand tegen wie ik als kleine jongen al opkeek.” Hij had nog uren kunnen luisteren naar Van Persie. “Hij is een man met een enorme status. We zouden een snel interview doen met vragen van zijn kant, maar dat werden al snel diepe gesprekken. We moesten zelfs stoppen.”