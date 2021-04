Flinke onrust bij dolend FC Eindhoven na stemming binnen spelersgroep

Dinsdag, 13 april 2021 om 06:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:51

Ernie Brandts staat de komende dagen niet voor de selectie van FC Eindhoven. De laagvlieger uit de Keuken Kampioen Divisie heeft deze beslissing genomen omdat de spelersgroep het vertrouwen in de technische staf heeft opgezegd. “FC Eindhoven beraadt zich in de komende dagen op de toekomst van de huidige technische staf. Na gesprekken met de technische staf en de spelersgroep neemt de club momenteel de tijd om tot een passende oplossing te komen”, zo meldt de club via de officiële kanalen.

“In onderling overleg is besloten dat hoofdtrainer Ernie Brandts de komende dagen niet voor de groep zal staan.” Het Eindhovens Dagblad meldde al dat de volledige spelersgroep tijdens een paar groepsgesprekken 'bijna unaniem' het vertrouwen in Brandts heeft opgezegd, terwijl het binnen de technische staf zelf eveneens zou rommelen. Er heerst naar verluidt onvrede over de tactische en voetbaltechnische benadering van de 65-jarige trainer en zijn gelaten houding na nederlagen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens het regionale dagblad wil de selectie dat assistent-trainer Ivo Rossen voor de groep gaat staan. FC Eindhoven verloor vrijdagavond thuis met 0-2 van Jong PSV, waardoor de club nu slechts één van de laatste zeventien competitieduels heeft gewonnen: een 1-5 zege op laagvlieger FC Dordrecht.

FC Eindhoven is afgezakt naar de zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Deelname aan de play-offs is volledig uit zicht verdwenen. Brandts is sinds de zomer van 2019 trainer van FC Eindhoven, dat onlangs juist nog de intentie uitsprak om zijn contract te verlengen.