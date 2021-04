Derksen meldt opvolger voor Sergio Padt: ‘Een jongen uit de Ajax-school’

Maandag, 12 april 2021 om 23:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:40

Peter Leeuwenburgh wordt de nieuwe doelman van FC Groningen, zo meldt Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside. De 27-jarige keeper komt over van Cape Town City en wordt in Groningen de opvolger van Sergio Padt, die transfervrij naar Ludogorets verkast. De Trots van het Noorden kan Leeuwenburgh gratis inlijven, want hij beschikt over een aflopend contract.

Leeuwenburgh is volgens Derksen 'een jongen uit de Ajax-school'. De goalie doorliep inderdaad de volledige jeugdopleiding van de Amsterdammers, maar kwam niet verder dan vijftien optredens voor Jong Ajax. Na tussendoor een weinig succesvolle verhuurperiode bij FC Dordrecht in het seizoen 2015/16 besloot Leeuwenburgh in 2018 zijn geluk te gaan beproeven bij Cape Town City. De afgelopen bijna drie seizoenen kwam de Nederlander in Zuid-Afrika tot 85 officiële duels.

Derksen heeft zijn twijfels of Leeuwenburgh het gaat redden bij FC Groningen. "Ik vind dat een redelijke gok, want ze hebben die Hans Vonk, de oude keeper van sc Heerenveen, die is trainer in Zuid-Afrika, gebeld. Die heeft gezegd: 'Leeuwenburgh kan de Eredivisie aan.' Dan gaat Padt naar Bulgarije en halen ze hem, maar je hebt geen garantie dat die jongen in het Nederlands voetbal ook overeind blijft."