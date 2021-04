Sevilla blijft na spektakelstuk met Celta de Vigo bovenin meedoen

Maandag, 12 april 2021 om 22:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

Sevilla heeft maandagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in LaLiga. In het spektakelstuk op bezoek bij Celta de Vigo kwamen los Nerviosenses voor rust tot tweemaal toe op achterstand, maar in het tweede bedrijf kantelde de wedstrijd: 3-4. Dankzij de overwinning gloort er stiekem weer hoop op de landstitel voor Sevilla, dat 61 punten heeft en zich dicht achter Barcelona (65 punten), Real Madrid (66) en Atlético Madrid (67) nestelt.

De ploeg van trainer Julen Lopetegui schoot uit de startblokken in het Balaídos, waar de openingstreffer al na zeven speelminuten gevonden werd. Marcos Acuña, vorige week nog verantwoordelijk voor de enige treffer in het duel met Atlético Madrid (1-0), bereikte uit een corner vanaf de linkerkant Jules Koundé, die ter hoogte van de penaltystip binnenknikte: 0-1. Een kleine tien minuten later was de Franse verdediger aan de overzijde de schlemiel. In een poging Santi Mina te achterhalen trapte Koundé op de hakken van de Celta-aanvaller, waarop arbiter Alejandro Hernández besloot een strafschop toe te kennen. De buitenkans werd overtuigend benut door Iago Aspas: 1-1.

Binnen drie minuten na de gelijkmaker kwamen los Celestes zelfs op voorsprong. In de buurt van het eigen zestienmetergebied werd een vrije trap van Sevilla onklaar gemaakt, waarna Celta via Denis Suárez razendsnel omschakelde. Uiteindelijk werd Aspas wederom in stelling gebracht: de spits maakte oog in oog met doelman Yassine Bounou geen fout en schoot overtuigend de 2-1 binnen. Tien minuten voor rust werd de treffer op enigszins fortuinlijke wijze weer onschadelijk gemaakt door de bezoekers, toen Fernando een schot van buiten de zestien via het been van José Fontán binnen zag vallen: 2-2. Dat was overigens niet de ruststand.

4-3! Papu Gómez slaat toe! ?? De vlugge Argentijn profiteert van een fout in de verdediging van Celta de Vigo ??#ZiggoSport #LaLiga #CeltaSevillaFC pic.twitter.com/KwhzdqmVoY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 12, 2021

Op slag van de pauze veroverde Brais Méndez de bal op het middenveld, waarna hij de bal na een fraaie combinatie met Suárez terugkreeg en met een bekeken stiftbal Bounou verschalkte: 3-2. In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld. Het duel golfde op en neer en de neutrale toeschouwer kwam ogen tekort om de uiterst interessante ontmoeting te volgen. De 3-3 werd na een uur spelen gevonden door Ivan Rakitic, die het leer voor zijn voeten kreeg na een afleidingsmanoeuvre van Lucas Ocampos en overtuigend binnenschoot.

De Jong kwam niet veel later binnen de lijnen voor Youssef En-Nesyri, die eigenlijk nauwelijks in het schouwspel voorkwam. Een kwartier voor tijd werd de eindstand op het scorebord gezet. In een poging uit te verdedigen zag Joseph Aidoo invaller Papu Gómez over het hoofd, waarna de Argentijn de vrije doorgang kreeg naar het vijandige doel en zijn tweede seizoenstreffer namens Sevilla aantekende: 3-4. De Jong beproefde zijn geluk tien minuten voor het eindsignaal met een schot van de rand van de zestien, maar het schot miste te veel vaart om doelman Iván Villar in de problemen te brengen.