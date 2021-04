Derksen accepteert ‘sorry’ van Kraay voor vrouwonvriendelijke opmerking niet

Maandag, 12 april 2021 om 22:41 • Laatste update: 23:46

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het vrouwenelftal van Oranje leidt ook bij Veronica Inside tot de nodige discussie. Johan Derksen vindt dat de KNVB bij voorkeur moet zoeken naar een vrouw als opvolger van Sarina Wiegman. Hans Kraay junior maakt in de discussie een grap over Cor Pot, die hij even later terugneemt. Dat accepteert Derksen echter niet.

De discussie begint met de vraag of de KNVB een grote naam moet aantrekken. "We moeten niet vergeten dat voor Wiegman, die nu helemaal wordt opgehemeld, toen werd het vrouwenelftal ook geleid door B-artiesten, hoor", aldus Derksen. De voorgangers van Wiegman zijn overigens Andries Jonker en Frans de Kat. "Dat stelt geen reet voor", vervolgt Derksen. "Die mannen zijn toch ook geen trainers die je graag bij je club ziet? Maar ik vind dat je een vrouw moet nemen, want een man bij een vrouwenteam, dat geeft hele vreemde situaties. Je moet altijd binnen kunnen lopen, en dan staan de dames in hun blootje of zo, dan kun je er weer niet in. Ik denk ook dat vrouwen andere problemen hebben dan mannen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen begrijpt wel dat er onder de mannelijke trainers weinig animo is om het vrouwenelftal te gaan leiden. "Het lijkt niet op voetbal. Dat is toch helemaal niet leuk? Die vrouwen moeten zoveel nog aan techniek en tactiek bijgebracht worden. Het is net alsof je een jeugdteam bij de amateurs aan het trainen bent. Laat die vrouwen lekker voetballen, daar heb ik niks op tegen. Maar als je ernaar zit te kijken, dan heeft het toch niks van een voetbalwedstrijd?"

Als Wilfred Genee oppert om Dick Advocaat aan te stellen, grapt René van der Gijp. "Ik zou dat niet met Cor Pot doen. Dan wordt het heel druk op die gang." Kraay junior haakt daarop in door te zeggen: "Dat is wel een geweldige achternaam om de vrouwen te trainen hè, Pot." Als het reclameblok voorbij is, komt Kraay junior terug op zijn grap. "Ik moet wel even zeggen: ik maakte een verkeerde opmerking, door te zeggen dat Pot een goede achternaam ervoor is. Die moet ik even terugnemen. Vond ik een hele slechte opmerking. Ik zeg sorry."

Derksen vindt dat onzin: "Maar er zitten toch negen potjes in dat team? Bij alles wat je zegt valt heel Nederland over je heen, maar dan kun je sorry blijven zeggen. Dan pas je ook niet meer in ons cultuurtje, als je je zo gaat opstellen." Van der Gijp is het daarmee eens: "We gaan geen sorry zeggen, Hans." Kraay junior houdt echter voet bij stuk. "Dit is voor het eerst in veertien jaar dat ik sorry zeg. Ik zeg gewoon sorry." Derksen grapt tot slot van de discussie: "Dan wil ik even namens ons sorry zeggen, dat jij sorry zegt."