Fenerbahçe herpakt zich na opmerkelijke ‘Jeroen Zoet-ervaring’

Maandag, 12 april 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel

Fenerbahçe is er maandagavond met de nodige moeite in geslaagd te winnen van Gaziantep: 3-1. Veruit het opmerkelijkste moment uit de wedstrijd was het gelijkmakende tegendoelpunt dat Fenerbahçe incasseerde. Daarbij trok doelman Altay Bayindir de bal na een redding knullig over zijn eigen doellijn, vrijwel identiek aan hoe Jeroen Zoet dat in in 2017 deed bij de topper tussen Feyenoord en PSV. Fenerbahçe blijft op de tweede plek, vier punten achter Besiktas, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

Vroeg in de eerste helft zag Hakan Mert Yandas van Fenerbahçe een inzet van de lijn gehaald worden door Papy Djilobodji, waarna Enner Valencia de rebound van dichtbij verprutste. Uit een hoekschop mikte Serdar Aziz even later uit de volley van heel dichtbij over. In de slotfase van de eerste helft werd een intikker van Nouha Dicko aan de overzijde afgekeurd, vanwege een lichte duw van Djilobodji op Attila Szalai. Enkele minuten later mikte Gaziantep-spits Kenan Özer na een lange dribbel van Dicko naast.

Elf minuten na rust kwam Fenerbahçe op voorsprong. Yandas werd aan de linkerzijde van het strafschopgebied vrijgespeeld door Ozan Tufan en krulde de bal met rechts in de verre hoek: 1-0. Tien minuten later kwam Gaziantep terug, toen een lage vrije trap van Alexandru Maxim onder de muur van Fenerbahçe door vloog. Doelman Bayindir redde de bal in eerste instantie, maar trok die daarna knullig over de lijn. De VAR oordeelde dat het een geldig doelpunt was: 1-1.

Fenerbahçe zocht de aanval en werd daar vijf minuten later voor beloond. Een voorzet vanaf de linkerkant van Caner Erkin werd doorgekopt door Dimitrios Pelkas en bij de tweede paal ingetikt door Valencia: 2-1. Gaziantep voerde de druk daarna op en kreeg een dubbele grote kans. Özer mikte van dichtbij recht op Bayindir, terwijl Dicko de rebound over schoot. Een nog grotere mogelijkheid was er voor Kevin Mirallas, die voor open doel over de kruising mikte. Diep in blessuretijd werd de wedstrijd beslist door Sinan Gümüs, die in een snelle counter verraste de korte hoek vond: 3-1.