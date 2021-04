Ajax voor het eerst sinds 2007 in de top twintig meest waardevolle clubs

Maandag, 12 april 2021 om 20:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:16

Barcelona heeft Real Madrid afgelost als meest waardevolle voetbalclub ter wereld, zo blijkt maandag uit de berekeningen van Forbes. Het zakentijdschrift uit de Verenigde Staten publiceert tegenwoordig iedere twee jaar een overzicht met de twintig waardevolste clubs ter wereld en het is de eerste keer dat Barcelona de prestigieuze ranglijst aanvoert. De top twintig wordt besloten door Ajax, dat een waarde van 347 miljoen euro vertegenwoordigt. Het is voor het eerst sinds 2007 (toen negentiende) dat de Amsterdammers terug te zien zijn in de samenstelling.

De lijst werd de afgelopen zestien jaar aangevoerd door Manchester United (elf keer) en Real Madrid (vijf keer), maar dit jaar staat Barcelona met een geschatte waarde van 4 miljard euro bovenaan. De Koninklijke vaart overigens met een miniem verschil in het kielzog van de Catalaanse aartsrivaal: 3,99 miljard euro. Manchester United (3,53 miljard euro) is buiten de top drie gevallen en moet op de lijst voorrang verlenen aan Bayern München, dat volgens het zakentijdschrift 3,54 miljard waard is.

De gemiddelde waardestijging van alle voetbalclubs over de afgelopen twee jaar bedraagt zelfs 30 procent. Een opvallend gegeven, daar er al meer dan een jaar in de meeste stadions zonder publiek gevoetbald wordt en de clubs dus geen inkomsten uit de stadionexploitatie genereren. De grootste stijger is Paris Saint-Germain, dat maar liefst 129 procent meer waard werd in de afgelopen twee jaar. Ook het feit dat Barcelona de lijst van Forbes aanvoert is enigszins verrassend, want eerder dit kalenderjaar werd er nog bekend gemaakt dat de club torenhoge schulden op korte termijn moest gaan aflossen.

Ajax wordt als nummer laatst genoemd in het rijtje met meest waardevolle clubs, al spelen de Amsterdammers, die nog geen tien procent van de waarde van Barcelona vertegenwoordigen, een kleine rol op het Europese, financiële toneel. Forbes kijkt bij het bepalen van de clubwaarde onder meer naar het eigen vermogen, de nettoschuld en de stadioninkomsten.

