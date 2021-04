Voetbalpraat ziet bij Ajax ‘de snelst vergeten voetballer aller tijden’

Maandag, 12 april 2021 om 19:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:33

In Voetbalpraat op ESPN bestaat maandagavond verbazing over de move van Oussama Idrissi naar Ajax. De 25-jarige vleugelspits kwam in januari op huurbasis over van Sevilla, maar komt nauwelijks aan spelen toe. Voor Sjoerd Mossou komt dat niet geheel als een verrassing. "Dat is de snelst vergeten voetballer aller tijden, heb ik soms het gevoel", stelt de journalist.

"Ik denk altijd: Oh ja, die is er ook nog.", vervolgt Mossou. "Hij heeft natuurlijk niet zo'n hele slimme move gemaakt. Hij zat bij Sevilla, die situatie was niet heel raar. Dat is een grote club en als je daar binnenkomt, moet je het allemaal nog verdienen. Als je naar Ajax keek en je keek naar de posities en de bezetting van die posities, dan had je dit wel een beetje kunnen aan zien komen." Bij Ajax speelt aanvoerder Dusan Tadic aan de linkerkant, terwijl ook David Neres en Antony aanspraak maken op die positie.

Mossou verbaast zich er wel over dat Idrissi zondag tegen RKC Waalwijk (0-1) ook geen speelminuten werden gegund door Erik ten Hag. Kenneth Perez is het daarmee eens. "Dat rijmt niet helemaal met het verhaal dat hij zestien tot achttien basisspelers heeft, allemaal 'geweldenaars'", aldus Perez. "Dat rijmt niet met dat je Idrissi en Mohammed Kudus bijvoorbeeld niet opstelt. Ik ben ook niet van het rouleren, maar als je A zegt, moet je misschien ook wel B zeggen. Zeker met het drukke programma wat er nu aankomt."

Jeroen Elshoff heeft een verklaring voor het beleid van Ten Hag. "Er is echt een soort filosofie: je rouleert richting deze maanden en dan de laatste fase, als de prijzen worden verdeeld, dan laat je zoveel mogelijk je vaste elftal staan", aldus de commentator van de NOS. Perez haakt daarop in. "Dat was hij wel vergeten tegen Idrissi te zeggen, haha."