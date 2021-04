Wijffels draagt goedkope spits aan voor Feyenoord: ‘Die valt in het pulletje’

Maandag, 12 april 2021

Maarten Wijffels voorziet een probleem voor Feyenoord komend seizoen als het gaat om de spitspositie. De journalist van het Algemeen Dagblad stelt dat Arne Slot, de toekomstig trainer van de Rotterdammers, graag met een aanspeelpunt in het centrum van de aanval speelt en draagt opvallend genoeg Henk Veerman van sc Heerenveen aan als optie.

Feyenoord beschikt momenteel over vier centrumaanvallers, waarvan Lucas Pratto in ieder geval teruggaat naar River Plate, terwijl ook Nicolai Jörgensen op de nominatie staat om te vertrekken. Bryan Linssen heeft onder Dick Advocaat de laatste maanden een basisplaats, maar is geen 'kapstok' voor de aanval. De vierde spits is Róbert Bozeník, die nog niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen in De Kuip.

"Het is in de huidige situatie een optie om Henk Veerman te halen, omdat dat een speler is die bij Feyenoord in het pulletje valt", zegt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Die niet héél goed, maar het is een jongen waar je onder kan doorvoetballen. Dan heb je iets wat stabiliteit geeft in je elftal. Je moet wat. Het is om de toekomst van Feyenoord te overbruggen. Niet dat het de gedroomde spits voor Feyenoord is, helemaal niet." De dertigjarige Veerman ligt bij Heerenveen vast tot medio 2023. Afgelopen zomer betaalden de Friezen anderhalf miljoen euro om de spits terug te kopen van 1. FC St. Pauli. Veerman staat na 28 competitieduels op 14 goals en 6 assists.

Mikos Gouka, die eveneens meepraat in de podcast, ziet het idee van Wijffels niet zitten. ''Dat is het oude beleid van Feyenoord, wat Feyenoord jarenlang heeft gedaan: 'We weten het niet zo goed. Bij ADO Den Haag loopt een spits, die maakt een paar goals, die halen we.' Michiel Kramer dus. En dan na een half jaar roepen: 'Die is toch eigenlijk niet goed genoeg voor Feyenoord.'"

Het aantrekken van Veerman lijkt Gouka dan ook geen goed plan. "Ik snap wel dat Veerman het een type spits is waar je makkelijker mee kan doorvoetballen dan met bijvoorbeeld Linssen, maar je mag ervan uit gaan dat ze nog aan de slag gaan met Bozeník, daar is in januari 2020 vier miljoen euro voor betaald. Die kun je nog niet afschrijven, hoewel hij ook meer zal moeten laten zien. En Henk Veerman zal ook niet gratis zijn. Ook dat kost allemaal weer geld. Dat hebben ze niet."

Feyenoord zit in de financiële problemen en heeft op meer posities versterkingen nodig, zo stipt Gouka aan. "De centrale verdedigers zijn er straks niet meer. Eric Botteghin gaat waarschijnlijk weg en Uros Spajic zijn huurcontract loopt af. Marcos Senesi zou wel eens verkocht kunnen worden, dus dan krijg je vervolgens dat ze daar geld moeten voor moeten uitgeven of slim moeten scouten. Dat gaat een zwaar karwei worden, tenzij er investeerders komen die zeggen: 'Wij gaan in Feyenoord stappen.' Maar vooralsnog is dat groene licht er nog lang niet."