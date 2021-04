Vijfde speler moet streep zetten door restant van seizoen bij PSV

Maandag, 12 april 2021 om 16:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:48

Het seizoen van Érick Gutiérrez zit erop, zo maakt PSV maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De middenvelder is vorige week tijdens een training geblesseerd geraakt en zal in Mexico revalideren. Het staat volgens PSV al vast dat hij deze jaargang niet meer in actie zal komen. Hij is na Ryan Thomas, Mauro Júnior, Richard Ledezma en Maximiliano Romero de vijfde speler van PSV voor wie het seizoen voorbij is door blessureleed.

Gutiérrez wordt dit seizoen geplaagd door blessureleed. In september moest hij geopereerd worden aan zijn enkel, waardoor hij maandenlang uit de roulatie was. De 25-jarige Mexicaan maakte zijn rentree als invaller in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-2) van 10 januari en viel daarna nog zes keer in, voordat hij op 21 februari een basisplek kreeg tegen Vitesse (3-1 zege). Nadat hij een helft meedeed, werd hij naar de kant gehaald; vervolgens mocht Gutiérrez weer invallen tegen Ajax (1-1) en Fortuna Sittard (1-3 zege).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op 30 maart speelde hij 67 minuten met Mexico tegen Costa Rica (0-1 zege) in een vriendschappelijke interland. Hij behoorde steevast tot de wedstrijdselectie van PSV, maar was er zondag niet bij tegen VVV-Venlo (0-2 zege). "Hij heeft op de training van donderdag een spierblessure opgelopen", zei trainer Roger Schmidt op de persconferentie van vrijdag. "Ik kan niet precies zeggen hoe lang hij uit de roulatie zal zijn, maar hij zal er zondag zeker niet bij zijn."