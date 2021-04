Het verdriet van Mourinho: ‘toekomstig captain’ schittert 150 kilometer verderop

Dinsdag, 13 april 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 16:39

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit naar Oliver Skipp, die Norwich City als huurling van Tottenham Hotspur naar de Premier League gaat loodsen.

Door Thijs Verhaar

The Canaries liggen op koers om binnen een seizoen terug te keren op het hoogste niveau van Engeland. Norwich is dit jaar ongenaakbaar in de Championship en staat zeven rondes voor het einde liefst zeventien punten voor op de nummer drie Brentford, dat nog wel een inhaalwedstrijd tegoed heeft. Een plekje bij de beste twee Norwich dus nauwelijks nog ontgaan en ook de eerste plaats is al bijna binnen gezien de comfortabele voorsprong van acht punten op Watford. De ploeg van trainer Daniel Farke is als team simpelweg een stuk constanter dan de concurrentie en heeft bovendien met mannen als Max Aarons, Todd Cantwell en Emiliano Buendía ook diverse sterkhouders die het niveau van de competitie op individuele basis moeiteloos ontstijgen.

Toch is de twintigjarige Tottenham-huurling Oliver Skipp de meest in het oog springende speler. Zoals zovaak dit seizoen speelde hij afgelopen zaterdag een uitstekende wedstrijd tijdens een benauwde 0-1 zege op Derby County. Hij is de balansbewaker op het middenveld, waar hij in het efficiënte 4-2-3-1-systeem een uitstekend duo vormt met de meer aanvallend ingestelde Kenny McLean. Laatstgenoemde weet dat hij naar hartelust kan aanvallen, omdat Skipp de gaten dicht loopt met zijn sublieme spelinzicht. “We mogen onszelf gelukkig prijzen dat Oliver bij ons speelt. Hij maakt mijn werk een stuk gemakkelijker met zijn spel. Hij heeft echt een heel grote toekomst voor zich”, jubelde McLean dan ook na afloop, wetende dat hij zijn kompaan volgend seizoen in de Premier League vermoedelijk alleen nog als tegenstander gaat treffen.

Oliver Skipp speelt alles bij Norwich City, dat hem dit seizoen huurt van Tottenham.

Norwich wil de huurovereenkomst met de international van Jong Engeland dolgraag met een seizoen verlengen, maar de kans lijkt nihil dat Tottenham hier medewerking aan verleent. Skipp speelt al sinds zijn zevende bij de Londenaren, waar hij volgens hoofd jeugdopleiding Chris Powell veel vertrouwen geniet. “Hij heeft onze gehele jeugdopleiding doorlopen en wordt ook altijd opgeroepen voor de vertegenwoordigende elftallen van Engeland”, legt Powell uit aan Sky Sports. “Hij doet het nu ook geweldig bij Norwich, waar hij slechts een wedstrijd miste vanwege interlandverplichtingen. Hij heeft er zelf voor gekozen om daar te ervaren wat profvoetbal inhoudt en wat je moet doen om wedstrijden over de streep te trekken. Dat heeft hij allemaal heel goed opgepakt”, prijst de beleidsbepaler.

Dat lijkt een behoorlijk standaard verhaal van een clubman die een jong talent wat extra vertrouwen inpraat, maar een zinnetje trekt de aandacht. Skipp heeft er zelf voor gekozen om een jaar verhuurd te worden, want Tottenham-trainer José Mourinho wilde hem helemaal niet kwijt. Dat bevestigde de Portugees afgelopen zomer al, toen de jonge middenvelder een nieuw contract tot medio 2024 ondertekende. “Soms zijn trainers egoïstisch en dat heb ik ook tegen Oliver gezegd. Ik heb hem nooit verteld dat ik wil dat hij wordt verhuurd, want ik wil dat hij hier blijft om te zorgen dat ik een zo sterk mogelijk team heb. Hij vindt echter zelf dat hij een verhuurperiode nodig heeft. Ik weet ook wel dat dat goed kan zijn voor zijn persoonlijke ontwikkeling, dus die kant zal het wel opgaan.”

Niettemin baalde Mourinho flink toen de deal met Norwich daadwerkelijk rond kwam, want hij ziet een grote rol weggelegd voor Skippy. “Ik ben heel blij dat hij heeft bijgetekend, want hij is de toekomst van Tottenham. Dat geloof ik echt. Hij is een van de jonge jongens van wie ik zeker weet dat het belangrijke spelers gaan worden voor deze club. Sterker nog: hij kan veel meer zijn dan gewoon een goede speler. Ik denk dat hij uit kan groeien tot toekomstig captain”, aldus Mourinho, die naast de voetballende kwaliteiten van Skipp ook zijn karakter de hemel in prijst. “Hij heeft een fantastische persoonlijkheid, is enorm volwassen voor zijn leeftijd. Ik ben heel blij dat hij zijn toekomst aan deze club heeft verbonden.”

Oliver Skipp krijgt van FootballCritic geen beoordeling voor zijn jeugdinterlands, maar Engelse media zijn eensgezind in hun oordeel: Aan Skipp lag het niet dat de vooraf hoogingeschaalde ploeg zijn Waterloo vond in de groepsfase.

Alleen heeft Mourinho daar dit seizoen niets aan, want zijn jonge oogappel schittert voorlopig 150 kilometer verderop bij Norwich, terwijl Tottenham naast Champions League-kwalificatie dreigt te grijpen door het matig bezette middenveld, dat de defensie onvoldoende ondersteunt. Mourinho zoekt al het hele seizoen naar zijn ideale middenrif, maar krijgt de juiste balans maar niet gevonden. Pierre-Emile Höjbjerg haalt weliswaar een aardig niveau, maar Harry Winks en Tanguy Ndombélé geven te vaak niet thuis in een controlerende rol. De Portugees kijkt dus reikhalzend uit naar de terugkeer van Skipp, die recent nog aangaf tevreden te zijn met zijn keuze om een jaar uit te wijken naar Norwich. “Voor mij is het een geweldig seizoen. Ik speel nu elke wedstrijd in de Championship. Dat is natuurlijk geen Premier League-niveau, maar het is nog steeds een zeer uitdagende competitie.”

Skipp debuteerde al op zijn achttiende in het eerste elftal van Tottenham, maar groeide onder toenmalig trainer Mauricio Pochettino niet direct uit tot een basisspeler. Ook Mourinho gaf hem vorig seizoen slechts sporadisch de kans, met een schamel aantal van 298 speelminuten tot gevolg. Het grootste gedeelte daarvan speelde hij bovendien in twee nietszeggende bekerwedstrijden waarin de jeugd en wisselsspelers waarnamen voor de grote sterren van de ploeg. Wel spreekt het in het voordeel van de Portugees dat hij Skipp in de laatste vier competitieduels drie keer het vertrouwen gaf met een invalbeurt. Toch had de jonge Engelsman volgens de fanatieke achterban groot gelijk toen hij aangaf verhuurd te willen worden. De vraag is echter of hij met de kennis van nu dezelfde afweging had gemaakt, want hij laat wekelijks zien eigenlijk nu al te goed te zijn voor de Championship en had moeiteloos mee kunnen draaien in het eerste elftal van Tottenham.

FootballCritic nog niet vergelijken met heel imposante namen, maar er is een grote sprong voorwaarts mogelijk als hij zich volgend jaar op het hoogste niveau mag laten zien bij Tottenham. Oliver Skipp kan zich volgens de criteria vannog niet vergelijken met heel imposante namen, maar er is een grote sprong voorwaarts mogelijk als hij zich volgend jaar op het hoogste niveau mag laten zien bij Tottenham.

Op het tweede niveau van Engeland haalt hij bij de aanstaande kampioen Norwich eigenlijk altijd een ruime voldoende, hetgeen ook blijkt uit de cijfers van FootballCritic. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Skipp (70) prima te noemen. Daarmee behoort hij wereldwijd zelfs nipt tot de vijftig meest constante spelers van onder de 21 jaar, terwijl hij een lagere weerstandscore krijgt dan de jonge talenten die op dit moment wel actief zijn in een topcompetitie. Voor Skipp is dus een nog veel hogere score mogelijk als hij zich volgend seizoen ook staande weet te houden op het middenveld van The Spurs.

Het zou niet eerlijk zijn om dan direct van hem te verwachten dat hij alle problemen oplost voor Tottenham, maar hij kan wel degelijk bijdragen aan het terugdringen van het aantal tegentreffers. Dat is altijd de eerste prioriteit voor trainer Mourinho. In het Tottenham Hotspur Stadium is dat echter nog niet gelukt, wat meteen duidelijk maakt waarom hij Skipp zo graag erbij had gehouden. De jonge Engelsman is een uitstekende balafpakker, terwijl hij ook over een goede inspeelpass beschikt en a la Frenkie de Jong onder de druk uit durft te dribbelen om zo een snelle aanval in te luiden. Bij zijn debuut als achttienjarige stelde Pochettino al dat Skipp erbij liep als een ervaren dertiger en nu heeft de vaste waarde van Engeland Onder-21 bij Norwich daadwerkelijk de nodige vlieguren gemaakt die hem volgend seizoen sterker doen terugkeren. Alleen heeft Mourinho daar nu helemaal niets aan. De Portugees kan enkel hopen dat hij zonder zijn jonge oogappeltje Europees voetbal afdwingt, want anders staat hij hoogstwaarschijnlijk niet meer aan het roer als Skipp aan zijn glorietocht in Londen begint.