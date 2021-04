Omwonende doet onthullingen over nachtelijk Leicester City-schandaal

Maandag, 12 april 2021 om 15:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:32

James Maddison, Harvey Barnes, Hamza Choudhury en Ayoze Pérez hebben geen goede beurt gemaakt bij Leicester City. Het viertal ontbrak zondag in de selectie voor de uitwedstrijd tegen West Ham United (3-2 nederlaag) en hun absentie blijkt te maken te hebben met een overtreding van de geldende coronaregels in Engeland. Ze waren aanwezig bij een feest dat werd gegeven in het huis van Pérez.

Na de wedstrijd wilde trainer Brendan Rodgers de namen van de betrokken spelers niet bevestigen, maar liet hij wel zijn teleurstelling blijken. "Het is een besluit dat ik heb genomen. Er is vorige week iets gebeurd wat niet overeenkomt met onze standaarden", zei Rodgers, toen hij werd gevraagd naar de absentie van Maddison, Choudhury en Pérez. De afwezigheid van Barnes was minder opvallend, daar hij geblesseerd is. "Alle jongens die jij noemt zijn goede jongens, maar wij hebben op en buiten het veld een standaard waar aan voldaan moet worden."

Inmiddels is duidelijk dat de vier spelers aanwezig waren bij een feest in het huis van Pérez, met naar verluidt achttien andere mensen. Rodgers kreeg te horen van het feest, aldus een anonieme bron in gesprek met The Sun. Hij stuurde ze een berichtje waarin hij de spelers opriep om het feest te beëindigen, maar in plaats daarvan verschuilden de spelers zich in het donker, alvorens via taxi's naar het huis van Choudhury te gaan en het feest daar voort te zetten. "Iedereen had een leuke avond, totdat de spelers tegen elkaar zeiden: 'Kijk op je telefoon'. Ze hadden een berichtje van Brendan gekregen."

"Hij schreef dat hij wist waar ze mee bezig waren en wilde dat het feest onmiddellijk beëindigd zou worden. Ze zeiden daarna tegen iedereen dat ze zich moesten verstoppen en deden het licht uit, zodat het leek alsof niemand thuis was", wordt de bron geciteerd. Volgens buren stonden vanaf 21.00 uur echter diverse sportwagens geparkeerd op straat en klonk er muziek vanuit Pérez' appartement. Gasten moesten hun telefoon in een verzegeld zakje doen, zodat er geen foto's of video's gemaakt konden worden. "De meeste gasten waren jonge vrouwen", aldus de bron. "Ze dronken en lachten met elkaar en vervolgden het feestje bij Hamza thuis."

Ook wordt een van de buren van Pérez aangehaald. "Ik zag gekleurde verlichting in het huis van Ayoze. Hij had zijn luxaflex omlaag gedaan, wat hij meestal niet doet", zegt die persoon. Toen de politie aankwam, waren de lichten uit en dus werd besloten om geen actie te ondernemen. Volgens de omwonende stapten groepen vanuit het huis van Pérez echter in taxi's; dat zou rond 01.00 uur zijn gebeurd. "Wij zijn fans van Leicester, maar dit is onacceptabel. Waarom denken ze dat ze alles maar kunnen maken, enkel omdat ze rijke voetballers zijn?" Leicester heeft in een kort statement laten weten dat 'de betrokkenen' zich hebben verontschuldigd en dat de zaak intern afgehandeld zal worden.