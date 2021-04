Ajax-verdediger droomt van EK: ‘Ik weet dat ik het niveau aankan’

Maandag, 12 april 2021 om 15:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:15

Jurriën Timber droomt van een loopbaan in het Nederlands elftal, nu hij dit seizoen zijn definitieve doorbraak beleeft in de hoofdmacht van Ajax. De multifunctionele verdediger is ervan overtuigd dat hij nu al goed genoeg is voor Oranje, ook al heeft hij tot dusver geen uitnodiging ontvangen van bondscoach Frank de Boer. De droom van een plaats in de definitieve EK-selectie is echter nog steeds springlevend.

"Ik weet dat ik het niveau aankan, al weet ik ook dat ik er nog meer uit kan halen", verklaart de zelfverzekerde Timber in een interview met het Algemeen Dagblad. De pas negentienjarige verdediger hoopt dat hij op een schaduwlijst staat van De Boer, die tijdens de meest recente interlandperiode aangaf zijn selectie voor het EK 'voor negentig procent' al rond te hebben. "Uiteindelijk is dat wel een droom", zo geeft Timber, met één interland voor Jong Oranje achter zijn naam, blijk van zijn ambitie.

Mocht De Boer bij de bekendmaking van de EK-selectie in mei uiteindelijk toch niet kiezen voor Timber, dan stort de wereld van de jonge Ajax-verdediger niet gelijk helemaal in. "Een teleurstelling zal het nooit zijn, want de kwartfinale met Jong Oranje spelen tegen Frankrijk (op het jeugd-EK, red.) is ook heel mooi. Ik moet mijn voeten laten spreken bij Ajax, dan kun je zomaar snel in de picture komen bij Oranje", blijft Timber hoopvol naar de toekomst kijken.

Timber viel vlak voor de start van de groepsfase van het jeugd-EK af bij Jong Oranje vanwege een coronabesmetting, al wilde de verdediger daar vorige week op een persmoment voorafgaand aan AS Roma-thuis niet specifiek ingaan op de reden van zijn absentie. Timber heeft inmiddels geen last meer van de coronaperikelen. Hij keerde vorige week tegen sc Heerenveen (1-2 winst) terug in de basisopstelling van Ajax en ook in de daaropvolgende duels met AS Roma (1-2 nederlaag) en RKC Waalwijk (0-1 winst) verscheen de verdediger aan de aftrap. De rechtsback annex centrumverdediger is nu in voorbereiding op de tweede ontmoeting met Roma in de kwartfinale van de Europa League van donderdag.