‘Ronaldo slaat uit woede over ploeggenoten tegen muur van kleedkamer’

Maandag, 12 april 2021 om 14:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:31

Over de toekomst van Cristiano Ronaldo bij Juventus lijkt steeds meer onduidelijkheid te ontstaan. La Gazzetta dello Sport pakt maandag uit met het verhaal dat de 36-jarige aanvaller uit Portugal woedend zou zijn geweest na afloop van de thuiswedstrijd tegen Genoa (3-1) van zondag. Ronaldo zou ontevreden zijn over de kwaliteit van de spelersgroep van trainer Andrea Pirlo en garanties eisen van het Juventus-bestuur met het oog op volgend seizoen.

Bovengenoemde Italiaanse krant meldt dat Ronaldo na afloop boos richting de kleedkamer van Juventus is gelopen, waar hij met zijn handen tegen de muur zou hebben gebonkt. De sterspeler ging gelijk daarna douchen en de routinier zou zonder wat te zeggen het stadion van de grootmacht uit Turijn hebben verlaten. Hij was naar verluidt zeer ontevreden over onder meer Giorgio Chiellini en Federico Chiesa vanwege enkele slechte passes in zijn richting. Daarnaast wordt gerept over een woordenwisseling met doelman Wojciech Szczesny tijdens het treffen met Genoa. Voordat hij de spelerstunnel inging gooide Ronaldo zijn shirt op de grond en volgens de Italiaanse media was dat een gebaar uit woede. Het zou naar nu blijkt echter gaan om een cadeau voor één van de ballenjongens in het Allianz Stadium.

De actie van Ronaldo met het shirt zorgde hier en daar voor ophef in Italië, maar volgens Pirlo is het niet meer dan een storm in een glas water. "Hij wilde graag scoren", beschermt de Juventus-coach de gefrustreerde aanvaller uit Portugal in gesprek met Sky. "Ronaldo is een groot kampioen die altijd zijn stempel op een wedstrijd wil drukken. Zulke dingen gebeuren als doelpunten dan uitblijven. Hij was boos en dat is ook logisch. De wedstrijd was voorbij en dan komen er vaak emoties om de hoek kijken, dat is normaal", aldus Pirlo, die niet van plan is om Ronaldo een boete op te leggen. "Ik denk niet dat het nodig is dat de club dat doet."

Volgens La Gazzetta dello Sport speelt de onvrede bij Ronaldo al langer. De blikvanger van Juventus, met een contract tot 2022 bij La Vecchia Signora, zou dolgraag zien dat de club deze zomer topspelers aantrekt. Vanwege de coronacrisis en de bijkomende gevolgen op financieel gebied kan de leiding van Juventus echter geen beloftes doen, zo klinkt het. In Italiaanse voetbalkringen wordt dan ook niet uitgesloten dat Ronaldo bezig is aan zijn derde en tevens laatste seizoen als contractspeler van Juventus.