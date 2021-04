Lewandowski geeft Bayern flinke boost in cruciale Champions League-week

Maandag, 12 april 2021 om 13:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:48

Robert Lewandowski is op de weg terug bij Bayern München. De Poolse topschutter is voor het eerst sinds zijn knieblessure, vorige maand opgelopen in het WK-kwalificatieduel met Andorra (3-0 winst), op het trainingsveld van de Duitse grootmacht verschenen. De tweede ontmoeting met Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League, dinsdagavond in Parijs, komt echter nog te vroeg voor Lewandowski.

De 32-jarige aanvaller van Bayern werkte maandagochtend in het besneeuwde München een individuele looptraining af. Het was de eerste keer dat Lewandowski weer op het veld stond na diens uitvallen bij de nationale ploeg van Polen. De routinier kwam tegen Andorra nog wel tot scoren, maar dat werd overschaduwd door de kwetsuur aan de knie. De aanvaller verrekte de banden in zijn rechterknie en is naar verwachting pas eind april weer beschikbaar voor trainer Hansi Flick. In welke wedstrijd Lewandowski zijn rentree kan maken is nog niet bekend.

Robert #Lewandowski absolvierte am Montagvormittag im Schneetreiben von München erstmals nach seiner Bänderverletzung im rechten Knie wieder eine Laufeinheit. ????? #MiaSanMia #packmas — ?????? FC Bayern ?????? (@FCBayern) April 12, 2021

Lewandowski was vóór zijn knieblessure bezig aan een waanzinnig seizoen in het shirt van Bayern. De topscorer kwam tot het bijzondere aantal van 35 doelpunten in 25 Bundesliga-optredens, terwijl hij 6 Champions League-duels 5 keer het net wist te vinden. Zonder Lewandowski ging Bayern vorige week in een spectaculaire ontmoeting met 2-3 onderuit tegen PSG. Diens vervanger Eric Maxim Choupo-Moting tekende voor de aansluitingstreffer en Thomas Müller trok de stand gelijk, maar in de slotfase ontpopte Kylian Mbappé zich tot de beul van der Rekordmeister met zijn tweede treffer van de avond.