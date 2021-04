Miljoenenmeevaller voor Feyenoord: ‘We zijn enorm dankbaar’

Maandag, 12 april 2021 om 12:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:06

Feyenoord is tevreden over het verloop van de tegemoetkomingscampagne voor seizoenkaarthouders, zo schrijft de club maandagmiddag in een update. Vorige maand riep Feyenoord de seizoenkaarthouders op om zoveel mogelijk af te zien van de mogelijkheid om geld terug te vragen voor hun huidige seizoenkaart, nu toeschouwers niet naar wedstrijden kunnen gaan. Feyenoord hoopte de financiële schade van de coronacrisis daarmee te beperken.

Het grootste deel van de seizoenkaarthouders kan 85 procent van zijn geld terugkrijgen, omdat er dit seizoen nauwelijks wedstrijden zijn afgewerkt met publiek. Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, liet vorige week in een video weten dat de club er slecht voor staat en riep de supporters op om indien mogelijk af te zien van een tegemoetkoming. Inmiddels verwacht Feyenoord minimaal de helft van het totaalbedrag van vijftien miljoen euro niet te hoeven terugbetalen aan de supporters.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die inschatting is gebaseerd op de keuzes die supporters tot dusver hebben gemaakt om wel of niet (volledig) af te zien van tegemoetkoming voor hun seizoenkaart. Reguliere seizoenkaarthouders kunnen sinds drie weken hun keuze doorgeven aan de club en aangeven of ze compensatie willen voor het bedrag dat ze hebben betaald. Meer dan de helft van hen heeft dit inmiddels gedaan, wat in dit stadium al heeft geleid tot een groot bedrag dat Feyenoord niet hoeft uit te keren.

Feyenoord benadrukt in het statement 'enorm dankbaar' te zijn voor de steun van supporters die volledig of deels afzien van de tegemoetkoming. Seizoenkaarthouders hebben in ieder geval tot en met donderdag 20 mei om hun keuze door te geven. Supporters die volledig afzien van tegemoetkoming, ontvangen als dank hiervoor het ‘Full Support Uitshirt 2021/22’, een uniek Feyenoord-shirt dat zondag tegen FC Utrecht (1-2 zege) voor het eerst werd gedragen door de spelers. Het shirt wordt ook sowieso cadeau gedaan aan supporters die voorafgaand aan het seizoen, bij het aanschaffen van hun seizoenkaart, al aangaven af te zullen zien van een compensatie.