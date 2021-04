De Mos sceptisch: ‘Ik hoop niet dat hij in het Robben-traject terechtkomt’

Maandag, 12 april 2021 om 12:55 • Rian Rosendaal

Aad de Mos tempert de euforie rondom Joël Drommel, die bezig is om zijn overgang van FC Twente naar PSV af te ronden. De analist denkt dat het verstandig is om af te wachten of de doelman daadwerkelijk een versterking is voor de selectie van trainer Roger Schmidt. De Mos weet dat Drommel bij PSV dagelijks onder een vergrootglas komt te liggen, iets dat momenteel bij Twente niet het geval is.

"Afwachten altijd, hè", concludeert De Mos maandag in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Ze komen van een kleinere club en dan gaan ze onder druk komen te staan. Bij PSV moet je om het kampioenschap spelen. Een blunder wordt tien keer uitvergroot, daar weten we alles van in de laatste weken", verwijst de voormalig PSV-coach naar de blunder van Kjell Scherpen in het Europa League-duel van Ajax met AS Roma (1-2) van donderdag. "Het is andere koek dan bij Twente, daar mag je tien keer achter elkaar verliezen. Dat is de minst presterende ploeg in de Eredivisie, op ADO Den Haag na, dacht ik."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Mos is ook enigszins sceptisch over Marco van Ginkel, die de laatste tijd steeds vaker aan spelen toekomt onder Schmidt. "PSV is geen sociale werkplaats, je moet kunnen leveren. Ik gun Van Ginkel van alles, het is een bruikbare speler geweest die PSV ook kampioenschappen heeft bezorgd. Laten we dus hopen dat hij niet in het traject-Arjen Robben terechtkomt, maar dat hij echt werkelijk gaat spelen. Het is een zaak tussen de medische staf, de technische leiding en Marco zelf", aldus de nog wat voorzichtige De Mos over de blessuregevoelige en gehuurde middenvelder van PSV, wiens contract bij Chelsea na dit seizoen afloopt.

De analist buigt zich tevens over de strijd van PSV om de tweede plaats. In punten (61) staat men gelijk met AZ, al is het doelsaldo (+34 om +28) in het voordeel van de Eindhovense club. "De thuiswedstrijden tegen FC Groningen en sc Heerenveen zijn bepalend of PSV de tweede plaats behoudt, omdat ik AZ toch punten zie verliezen tegen Ajax (op 25 april, red.). Als AZ punten gaat verliezen heb je ook nog eens die zes doelpunten verschil. Ik zie PSV, wat ik verleden week al zei, zeker tweede worden", besluit De Mos zijn wekelijkse bijdrage aan de regionale krant.