KNVB maakt droomweek van scheidsrechter Björn Kuipers compleet

Maandag, 12 april 2021 om 12:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:14

De KNVB heeft Björn Kuipers aangewezen om de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en Vitesse zondag in goede banen te leiden. De arbiter wordt langs de zijlijn geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, terwijl Allard Lindhout fungeert als vierde official. Pol van Boekel is vanuit Zeist de VAR, geassisteerd door Joost van Zuilen.

Het wordt zodoende een mooie week voor Kuipers, die maandagochtend door de UEFA al werd aangesteld voor de return van de kwartfinale in de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid van woensdagavond. Ook tijdens die wedstrijd op Anfield wordt hij bijgestaan door zijn vaste assistenten Van Roekel en Zeinstra; verder is Van Boekel ook dan de VAR, al is ditmaal Dennis Higler zijn assistent.

Vorig seizoen werd de finale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet afgewerkt. In het jaar daarvoor ging de finale tussen Willem II en Ajax (0-4) en was Serdar Gözübüyük de scheidsrechter. Kuipers had in het seizoen daarvoor, toen Feyenoord met 3-0 van AZ won, voor het laatst de leiding over een bekerfinale. Ajax en Vitesse staan zondag vanaf 18.00 uur tegenover elkaar in de finale in De Kuip.