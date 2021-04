Vitesse beloont Letsch met nieuw contract in week van bekerfinale

Maandag, 12 april 2021 om 10:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:01

Thomas Letsch blijft langer aan Vitesse verbonden. De Arnhemse club meldt maandagochtend namelijk dat het tot 2022 lopende contract van de Duitse trainer is opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023. Letsch is bezig aan zijn eerste seizoen als oefenmeester van Vitesse, de huidige nummer vier in de Eredivisie. De subtopper maakt zich op voor de bekerfinale tegen Ajax van aanstaande zondag in De Kuip.

"Ik weet nog goed hoe we hier ongeveer tien maanden geleden stonden", stelt Letsch in een reactie op de website van Vitesse. "En nu staan we hier opnieuw, met een contractverlenging op zak. Het is een groot genoegen om bij Vitesse te werken. Ik ben dan ook enorm blij met het vertrouwen vanuit de club. We hebben dit seizoen iets moois neergezet. Maar in deze fase draait het om het goed finishen van het seizoen. Daarnaast ben ik overtuigd van de manier waarop we bij de club werken. We willen de komende tijd stappen blijven zetten en samen aan de toekomst bouwen", aldus de dolgelukkige Vitesse-coach na het tekenen van de contracten.

Johannes Spors is net als Letsch zeer tevreden met het verlengen van de samenwerking. "De contractverlenging voor Thomas is een blijk van waardering en vertrouwen. En bovenal is dit het bewijs dat we volledig overtuigd zijn van zijn kwaliteiten en de manier waarop we bij de club met elkaar werken", deelt de technisch directeur een compliment uit aan zijn trainer. "Alles waar we een jaar geleden over hebben gesproken, is dit seizoen uitgekomen. Maar voorlopig ligt de focus op het einde van het seizoen. We willen van een goed seizoen, een fantastisch seizoen maken in de komende weken."

Letsch, eerder werkzaam bij onder meer Red Bull Salzburg en Austria Wien, staat met Vitesse op de vierde plaats in de Eredivisie, met 56 punten uit 29 duels. Met de huidige klassering speelt men volgend seizoen in de Europa League. Deze jaargang is voor de oefenmeester uit Duitsland helemaal geslaagd als zondag in de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker wordt gewonnen van Ajax. Het kan de tweede prijs worden in de geschiedenis van Vitesse. Vier jaar geleden, in 2017, werd beslag gelegd op de nationale beker dankzij een 0-2 overwinning op AZ.