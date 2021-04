Müller hoopt op Robben als ‘joker’: ‘Een rentree op het juiste moment’

Maandag, 12 april 2021 om 10:47 • Laatste update: 10:58

Arjen Robben maakte zondag zijn rentree in het shirt van FC Groningen tegen sc Heerenveen (0-2). Na een maandenlange revalidatie keerde de buitenspeler zondag verrassend terug in de wedstrijdselectie en kwam hij in de slotfase binnen de lijnen. Thomas Müller, voormalig ploeggenoot van Robben bij Bayern München, heeft op Instagram verheugd gereageerd op de terugkeer van Robben op de Nederlandse velden. Volgens Müller is Robben net op tijd fit voor de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. “Arjen, een rentree op het juiste moment. Kom als joker mee naar Parijs”, aldus Müller met een knipoog. De wedstrijd tussen PSG en Bayern wordt dinsdagavond om 21.00 uur gespeeld. De heenwedstrijd in de Allianz Arena eindigde vorige week in een 2-3 zege voor PSG.