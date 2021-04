UEFA legt absolute Champions League-kraker in Nederlandse handen

Maandag, 12 april 2021 om 09:52 • Yanick Vos

De UEFA heeft Björn Kuipers aangesteld als scheidsrechter voor de return van de kwartfinale in de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid, zo meldt de KNVB maandag. Het duel staat voor woensdag op het programma en wordt gespeeld op Anfield. Kuipers wordt in Liverpool geassisteerd door zijn vaste assistent-scheidsrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra.

Pol van Boekel fungeert woensdagavond vanaf 21.00 uur als VAR, terwijl Dennis Higler is aangesteld als zijn assistent. Liverpool staat op eigen veld voor een zware opgave. Om de halve finale van het miljardenbal te bereiken dient de ploeg van manager Jürgen Klopp een 3-1 nederlaag goed te maken.

Afgelopen dinsdag was Real Madrid met die cijfers te sterk voor the Reds. De Koninklijke won het duel in het Estadio Alfredo Di Stéfano door twee doelpunten van Vinícius Júnior en een van Marco Asensio. Mohamed Salah tekende voor de Engelse treffer.

Het wordt voor Kuipers de achtste wedstrijd dit Champions League-seizoen. In de vorige ronde van het clubtoernooi had hij al de leiding over de wedstrijden Barcelona – Paris Saint-Germain ( 1-4) en Juventus – FC Porto (3-2 na verlenging).