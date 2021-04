Goedmakertje voor Mitchell van Bergen na inleveren shirt Arjen Robben

Maandag, 12 april 2021 om 08:34 • Yanick Vos • Laatste update: 08:53

Mitchell van Bergen ruilde zondag na afloop van het duel tussen FC Groningen en sc Heerenveen van wedstrijdshirt met Arjen Robben. De buitenspeler van de Friezen had het shirt al in zijn tas gestopt toen hem werd gevraagd om het terug te geven, daar de Groningers het wedstrijdshirt van Robben wilden schenken aan een goed doel. Van Bergen twijfelde geen moment en gaf het shirt terug, maar stelde wel een voorwaarde waar Groningen uiteindelijk aan voldeed.

Van Bergen kwam na afloop van de 0-2 overwinning Robben tegen op het veld. “Ik dacht: dit is mijn kans. Ik vroeg het gewoon gelijk", reageert de 21-jarige aanvaller in gesprek met NOS Langs de Lijn. Met het shirt van Robben in bezit zocht Van Bergen de kleedkamer op. “Ik was superblij. In de kleedkamer deed ik 'm gelijk in mijn tas. Je weet nooit wat er kan gebeuren; er zijn zat jongens die dan nog een grapje willen uithalen."

Drie punten en het shirtje van Arjen Robben, de dag van Mitchell van Bergen kan niet meer stuk!#grohee pic.twitter.com/NpsFPmsfYl — ESPN NL (@ESPNnl) April 11, 2021

Toch raakte Van Bergen het wedstrijdshirt van Robben kwijt. “Onze perschef kwam vragen of ik het shirt wilde teruggegeven. Het was al voor een goed doel bedoeld. Ja, dan geef ik 'm terug. Vond ik wel zo netjes”, aldus Van Bergen, die vroeg om een ander shirt van Robben. En met succes. “Ik kan dus wel zeggen dat ik het shirt van Robben heb gekregen." Het originele shirt kwam terecht bij Groningen, dat zondag een loting verrichtte onder de seizoenkaarthouders om te bepalen wie de gelukkige winnaar werd van de gedragen wedstrijdshirts in de Derby van het Noorden.

Tegenover De Telegraaf vertelt Van Bergen dat het shirt van Robben misschien wel de mooiste is uit zijn verzameling. “Ik heb een mooie verzameling shirts thuis, ook van spelers als Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt, maar dit is misschien wel de mooiste in mijn collectie. Robben is wel een heel grote speler. Ik kijk erg tegen hem op. Het is heel mooi dat ik nu een shirtje van hem heb”, aldus Van Bergen.