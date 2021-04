Driessen ziet bij Feyenoord tien miljoen ‘verdampen’ door Arnesen

Maandag, 12 april 2021 om 08:16 • Laatste update: 08:28

Behalve trainer Dick Advocaat en de spelers is volgens Valentijn Driessen ook technisch directeur Frank Arnesen schuldig aan het ‘benedenmaatse niveau’ bij Feyenoord. In zijn column in De Telegraaf houdt Valentijn Driessen de werkzaamheden van Arnesen op kritische wijze tegen het licht. Volgens Driessen is er onder zijn bewind meer dan tien miljoen euro ‘nagenoeg verdampt’.

“Hoewel altijd wordt gesuggereerd dat de ’td’ van Feyenoord met een lege portemonnee moet shoppen, heeft Arnesen de afgelopen drie transferwindows officieel meer dan tien miljoen euro uitgegeven aan afkoop- en huursommen. De waarde van die uitgaven is nagenoeg verdampt zonder dat Feyenoord en Advocaat – ook bijgetekend onder Arnesen – daar plezier aan hebben beleefd”, schrijft hij in de krant. Volgens Driessen kan de achttienjarige Senegalese buitenspeler Aliou Baldé misschien iets goedmaken.

Arnesen haalde Uros Spajic (FK Krasnodar) en Lucas Pratto (Boca Juniors) op huurbasis naar De Kuip. Het tweetal is bezig aan hun laatste maanden in Rotterdam. “De transfervrij gekomen Linssen komt tekort, de transfersom van een miljoen voor Diemers is vervlogen, middenvelder Teixeira en aanvaller Conteh kostten aanvankelijk niets, maar dat bleek te berusten op een misverstand.” Volgens Driessen laat de Portugese middenvelder bij Feyenoord zien waarom hij op een zijspoor was beland bij Vitória Guimarães. Christian Conteh kwam over van FC St. Pauli, maar speelde vanwege aanhoudend blessureleed nog niet meer dan 28 minuten in de Eredivisie.

Róbert Bozenik noemt Driessen de grootste miskoop. Hij kwam voor ongeveer vier miljoen euro over van MSK Zilina. "Hij deed Arnesen denken aan Robert Lewandowski. Die opmerking alleen al is een aanklacht aan het adres van de Deen”, aldus Driessen, die zijn pijlen vervolgens richth op de deal die Arnesen maakte met AS Monaco en FC Volendam. Er werd twee miljoen euro betaald voor Francesco Antonucci, die uitgeleend is aan Volendam. “Iemand die uitblonk in de Eerste Divisie, maar dit seizoen niet thuis geeft bij FC Volendam, kampt met blessures en door de nieuwe trainer Arne Slot nog niet wordt gezien als schakel op het nieuwe middenveld van Feyenoord.” Antonucci kwam dit seizoen 29 keer in actie voor Volendam en scoorde vier keer.

“Tel bij dit lijstje twee Noren, een Portugees en twee door PSV afgedankte talenten voor Jong Feyenoord en op de transferbalans van Arnesen staan een keur aan miskopen qua kwaliteit en uitgaven”, vervolgt Driessen, die benadrukt dat Feyenoord onder Arnesen ‘nauwelijks een euro’ heeft verdiend aan het verkopen van spelers. “Als clubleiding loop je met oogkleppen op als je Arnesen als technisch directeur alle vrijheid geeft om Feyenoord op het gebied van jeugdopleiding, scouting, transfers en eerste elftal volledig naar zijn hand te zetten”, aldus Driessen, die van mening is dat de clubleiding 'iemand met zo'n slecht trackrecord' onder curatele moet worden geplaatst. Hij wijst naar de raad van commissarissen. "In het bijzonder Sjaak Troost, die in dat orgaan zit als technische man."