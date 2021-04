PSV keurt Joël Drommel; ED meldt transfersom en contractduur

Maandag, 12 april 2021 om 06:47 • Yanick Vos • Laatste update: 06:59

Joël Drommel is hard op weg naar PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft technisch manager John de Jong beet en wordt de 24-jarige keeper vandaag medisch gekeurd. Wanneer de keuring zonder problemen verloopt, zet hij zijn handtekening onder een contract tot aan de zomer van 2026. De presentatie van Drommel vindt naar verwachting eind deze week plaats.

Drommel was al geruime tijd persoonlijk akkoord met zijn toekomstige werkgever. Beide clubs bleven echter steggelen over de transfersom, daar Twente naar verluidt vasthield aan een bedrag van zes miljoen euro. Drommel liet in de media zelf al weten dat hij dat bedrag aan de hoge kant vond. Volgens het regionale dagblad valt de transfersom een stuk lager uit en betaalt PSV een bedrag in de richting van 3,5 miljoen euro. De vergoeding kan nog oplopen door middel van een aantal variabelen.

Met Drommel denkt PSV de nieuwe eerste keeper voor de komende jaren gevonden te hebben, zo schrijft het regionale dagblad. Yvon Mvogo, de huidige eerste doelman onder trainer Roger Schmidt, wordt dit seizoen gehuurd van RB Leipzig. De Zwitsers international maakt geen slechte indruk in het Philips Stadion, maar desondanks is men niet helemaal tevreden over hem. Met Drommel, in wie PSV een toekomstig Oranje-international ziet, verwacht de clubleiding zich te verbeteren ten opzichte van Mvogo, zo klinkt het.

Het Eindhovens Dagblad schreef eind vorige maand dat Drommel zelf een van de sleutels in handen heeft om zijn transfer sneller te realiseren. De keeper en zijn zaakwaarnemer hebben samen namelijk recht op een kwart van de transfersom. Wanneer zij daar van af zouden zien, zullen beide partijen dichter bij elkaar komen. Door De Telegraaf werd zondagavond niet gesproken over dat deel van de transfersom. Voetbal International schrijft dat Drommel afziet van het deel van de afkoopsom.